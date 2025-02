Ina Müller zieht Liebes-Fazit: "zu schnell und zu hart abgeschlossen"

Zu schnell die Beziehung beendet?

"Es hat sich in unser beider Leben viel verändert und wir gehen schon einige Zeit getrennte Wege", berichtet Ina Müller im Podcast "Hotel Matze" über ihre Trennung von Johannes Oerding. Nun geht die Moderatorin wieder ganz ihrer Leidenschaft nach - ihrer Arbeit. Die 58-Jährige füllt ihren Beruf mit Leidenschaft aus. Während für viele andere Menschen es das "größtes Gut" sei, die große Liebe zu finden, sei es bei ihr anders. "Ich glaube, das größte Gut im Leben ist etwas zu finden, das dich mit Leidenschaft erfüllt, was dir Spaß macht, das du dann Beruf nennen kannst und auf den du Bock hast. Ich glaube, das ist das Schönste, was einem passieren kann im Leben", beschreibt das Nordlicht, was ihr wichtig ist.