Mega-Event Super Bowl 2025: So siehst du das Finale live

Das größte US-Sportevent des Jahres steht unmittelbar vor der Tür – und wird auch in Deutschland wieder zahlreiche Football-Fans vor den Bildschirm locken. Der 59. Super Bowl steigt in der Nacht von Sonntag (9. Februar) auf Montag, um 00.30 Uhr deutscher Zeit, im Caesars Dome in New Orleans, Louisiana. Dann treffen die Philadelphia Eagles auf die Kansas City Chiefs, die als erstes Team in der NFL-Geschichte zum dritten Mal hintereinander die Vince Lombardi Trophy in die Höhe stemmen könnten.