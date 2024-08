"sportstudio live – Paralympics: Die Eröffnungsfeier": Alle Infos zur TV-Übertragung der Spiele 2024

Der Sportsommer 2024 erreicht mit den Paralympics in Paris seinen Höhepunkt. Vom 28. August bis 8. September treten rund 4.400 Athleten aus über 180 Nationen in 549 Wettkämpfen an. Die Eröffnungsfeier findet auf den berühmten Champs-Elysées statt und wird live im ZDF übertragen.

Fußball-EM, Tour de France, Olympia 2024 erlebte einen Sportsommer der Superlative, der nun langsam zu Ende geht. Bevor es so weit ist, dürfen sich Zuschauer und Fans jedoch auf ein letztes Highlight freuen: Wie immer folgen auf die Olympischen Spiele die Paralympics, die in diesem Jahr von Mittwoch, 28. August, bis Sonntag, 8. September, in Paris ausgetragen werden. Rund 4.400 Athletinnen und Athleten aus über 180 Nationen treten in insgesamt 549 Wettkämpfen und 22 Sportarten an. Die spektakulären Sportstätten, die schon bei Olympia für Aufsehen sorgten, werden auch für die paralympischen Spiele genutzt. Wie bei den auf der Seine eröffneten Olympischen Spielen findet der Auftakt mitten im Herzen der französischen Metropole statt – wobei diesmal jedoch nicht der berühmteste Fluss, sondern die berühmteste Straße des Landes im Zentrum steht: Die Eröffnungsfeier findet auf den Champs-Elysées und am Place de la Concorde statt. Das ZDF überträgt live aus Paris.

Wie schon die Olympia-Eröffnung soll auch der Start der Paralympics zu einer außergewöhnlichen Show werden. Geplant sind vier Bühnen; begleitet wird das Spektakel im Zweiten von Florian Zschiedrich und Denise Schindler. So richtig los geht es im Anschluss: Wenn in den folgenden zehn Tagen der Sport im Mittelpunkt steht, ist das hiesige öffentlich-rechtliche Fernsehen ebenfalls mehrere Stunden am Tag dabei. ARD und ZDF wechseln sich täglich ab – und berichten nicht nur vormittags und nachmittags etwa von 11 bis 15 Uhr live, sondern auch zur Primetime: Unter der Woche geht es um 19.25 Uhr (ZDF) respektive 20.15 Uhr (ARD) los, am Freitag und am Wochenende variieren die Zeiten, die Übertragung beginnt dann meist am späteren Abend.

Geschichtsträchtig ist die abendliche Live-Übertragung der Paralympischen Spiele, die so zum ersten Mal stattfindet, allemal: "Paralympics zur besten Sendezeit – das ist historisch, das ist wunderbar!", kommentierte Friedhelm Julius Beucher, der Präsident des Deutschen Behindertensportverbands (DBS). Insgesamt schickt der DBS 142 Sportlerinnen und Sportler nach Paris, angeführt vom viermaligen Goldmedaillengewinner und Weitspringer Markus Rehm.

Mannschaftssport im Fokus Aus dem von beiden Sendern gemeinsam genutzten Studio am Place de l'Alma moderieren für das ZDF Katja Streso und Florian Zschiedrich, als Experten im Studio werden Denise Schindler und Mathias Berg zu sehen sein. An ARD-Sendetagen präsentieren Michael Antwerpes und Stephanie Müller-Spirra die Ereignisse, Kirsten Bruhn und Heinrich Popow begleiten mit ihrer Expertise. Während am Abend die Schwimm- und Leichtathletik-Wettbewerbe dominieren und etwa Markus Rehm im Weitsprung nach seiner fünften Goldmedaille strebt, stehen aus deutscher Sicht diesmal auch die Mannschaftssportarten im Fokus: Qualifiziert haben sich etwa beide Rollstuhl-Basketball-Mannschaften und das Team der Sitzvolleyballer sowie die Rollstuhl-Rugby-Nationalmannschaft. Die Spiele werden live im TV und im Stream übertragen.

Das umfassende Streamingangebot in den Mediatheken deckt weitere Wettbewerbe ab; an ausgewählten Abenden zeigen die Sender zudem eine Highlight-Zusammenfassung des Tages. Insgesamt, so teilen ARD und ZDF mit, gibt es auf jedem der beiden Sender 30 Stunden Live-Sport im linearen TV und je 75 Stunden im Online-Stream zu sehen.

Die linearen Live-Sendezeiten im Überblick: Mi, 28.08. 20.15 – 23.00 ZDF | ZDFmediathek

Do, 29.08. 12.05 – 15.00 / 22.50 – 0.20 Das Erste | ARD Mediathek

Fr, 30.08. 22.50 – 00.20 / 19.25 – 20.15 ZDF | ZDFmediathek

Sa, 31.08. 10.30 – 14.00 / 23.35 – 01.00 Das Erste | ARD Mediathek

So, 01.09. 08.05 – 09.25 / 10.15 – 11.55 / 14.10 – 15.40 ZDF | ZDFmediathek

Mo, 02.09. 11.15 – 15.00 / 20.15 – 22.15 Das Erste | ARD Mediathek

Di, 03.09. 11.15 – 15.00 / 19.25 – 20.15 ZDF | ZDFmediathek

Mi, 04.09. 11:15 – 15.00 / 20.15 – 22.15 Das Erste | ARD Mediathek

Do, 05.09. 11.15 – 15.00 / 19.25 – 20.15 ZDF | ZDFmediathek

Fr, 06.09. 11.15 – 15.00 / 22.20 – 23.50 Das Erste | ARD Mediathek

Sa, 07.09. 11.10 – 15.10 / 23.30 – 0.30 ZDF | ZDFmediathek

So, 08.09. 13.15-17.00 / 23.05-00.15 Das Erste | ARD Mediathek sportstudio live – Paralympics: Die Eröffnungsfeier – Mi. 28.08. – ZDF: 20.00 Uhr