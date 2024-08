Mariah Careys Mutter und Schwester sterben am selben Tag

Androhung einer Klage war erfolgreich

Beyoncé gewinnt gegen Donald Trump: Ex-US-Präsident muss Wahlkampfvideo löschen

Donald Trump hat ein Wahlkampfvideo gelöscht, in dem er den Song 'Freedom' von Beyoncé ohne Erlaubnis nutzte. Die Sängerin drohte mit rechtlichen Schritten, was Trump zum Einlenken brachte. In der Vergangenheit geriet Trump bereits mehrfach in ähnliche Konflikte mit Künstlern.

