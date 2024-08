Beyoncé gewinnt gegen Donald Trump: Ex-US-Präsident muss Video löschen

Donald Trump hat ein Wahlkampfvideo gelöscht, in dem er den Song 'Freedom' von Beyoncé ohne Erlaubnis nutzte. Die Sängerin drohte mit rechtlichen Schritten, was Trump zum Einlenken brachte. In der Vergangenheit geriet Trump bereits mehrfach in ähnliche Konflikte mit Künstlern.

Kamala Harris setzt Song von Beyoncé ein – aber mit Erlaubnis

Dabei sollte es Donald Trump eigentlich besser wissen. In der Vergangenheit geriet der Politiker bereits mehrfach mit Künstlern aneinander, nachdem er deren Songs unrechtmäßig für seine Zwecke benutzt hatte. Jüngst drohte Issac Hayes mit rechtlichen Schritten, weil Trump bei mehreren seiner Wahlkampfauftritte dessen Song "Hold On, I'm Coming" eingesetzt hatte. Auch Weltstar Céline Dion beklagte sich via Instagram, weil ihr Ähnliches mit dem Song "My Heart Will Go On" passierte. Gleiches galt in der Vergangenheit für Musikerinnen und Musiker wie Pharrell Williams, Nickelback, Rihanna, Neil Young und Tom Petty, deren Songs Donald Trump und sein Team ohne deren Erlaubnis für Wahlkampfzwecke missbrauchte.