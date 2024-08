Von Stevie Wonder über John Legend: Zahlreiche US-Stars unterstützen Kamala Harris!

Hochemotional und kämpferisch ging es bislang beim Parteitag der US-Demokraten in Chicago zu – und das noch vor der von allen erwarteten Rede der Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Dazu trugen nicht nur gefeierte Auftritte ihres Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz sowie der Ex-Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton bei. Auch das US-Showbusiness wartete mit einer eindrücklichen Gästeliste auf: So performte Superstar John Legend mit der Sängerin Sheila E. und auch Stevie Wonder trat mit seinem Hit "Higher Ground" auf die Bühne, bevor er in einem kurzen Statement die US-Bürger aufforderte, am 5. November "Freude statt Wut" zu wählen.

Donald Trump hat ein Wahlkampfvideo gelöscht, in dem er den Song 'Freedom' von Beyoncé ohne Erlaubnis nutzte. Die Sängerin drohte mit rechtlichen Schritten, was Trump zum Einlenken brachte. In der Vergangenheit geriet Trump bereits mehrfach in ähnliche Konflikte mit Künstlern.

Vom Publikum umjubelt wurde auch die Poetin Amanda Gorman: Die junge Aktivistin, die bereits 2021 bei der Amtseinführung von Joe Biden aufgetreten und mit ihrem Gedicht "The Hill We Climb" weltberühmt geworden war, trug beim Parteitag der Demokraten erneut Poesie vor. Man solle "zusammen träumen", gab sich die Lyrikerin hoffnungsvoll. "The American Dream Is No Dream At All But A Dare", hieß es weiter – sinngemäß: "Der amerikanische Traum ist gar kein Traum, sondern eine Mutprobe". Der letzte Promiauftritt vor dem Ende des Parteitags war es wohl noch nicht: Erwartet wird am letzten Tag beispielsweise Superstar Pink.