"Tanze Tango mit mir": Kritik zur Tragikomödie mit Michael A. Grimm und Gaby Dohm

'Tanze Tango mit mir' ist eine wunderbar beobachtete Tragikomödie über den übergewichtigen Frank (Michael A. Grimm), der durch Tangotanzen neuen Lebensmut findet. An seiner Seite glänzen Eva Meckbach, Lilith Kampffmeyer und Gaby Dohm.

Tanze Tango mit mir Komödie • 21.08.2024 • 20:15 Uhr

Eine neue Welt öffnet sich Der übergewichtige Frank (Michael A. Grimm) ist "Frauenversteher" von Haus aus. Ihm scheint auch nichts anderes übrigzubleiben, denn der wegrationalisierte Bankkaufmann lebt mit drei Vertreterinnen der menschlichen Spezies zusammen – seiner Frau Kathrin (toll: Eva Meckbach), der pubertierenden Tochter Paula (Lilith Kampffmeyer) sowie der anstrengend griesgrämigen Schwiegermutter Ingrid (Gaby Dohm). Seit Frank arbeitslos ist, darf man die Stimmung daheim "angespannt" nennen. Oder war sie es schon vorher, nur da war er seltener zu Hause? Der 50-Jährige jedenfalls bemüht sich, alles richtig zu machen: Einkaufen und Kochen, während sich seine Kathrin als mobile Altenpflegerin abrackert und die Tochter liebesdepressiv im Zimmer festgeschweißt zu sein scheint. Außerdem gilt es, die misanthropische Schwiegermutter zweimal pro Woche zum Schwimmen zu fahren und wieder abzuholen – schließlich hat Frank ja sonst (fast nichts) zu tun. Die wunderbare Münchner Tragikomödie "Tanze Tango mit mir" war einer der besten Fernsehfilme des Jahres 2021 – und wird nun im Ersten wiederholt.

Immerhin, in all der Tristesse gibt es einen kleinen Nebenjob für Frank: Ein paar Stunden pro Woche arbeitet er als Pförtner im Theater. Dort beobachtet er eines Abends, wie eine Tangotanz-Gruppe probt. Kurz zuvor ist Frank vor seinen Freunden im Biergarten zusammengebrochen. Diagnose: Herzinfarkt der schwereren Art. Sein Arzt verordnet, alle Anstrengungen zu meiden. Gleichzeitig ist der Rekonvaleszent so fasziniert von der eleganten und mysteriösen Welt des südamerikanischen Tanzes, dass er bei der Tango-Truppe einsteigt.

Selbstredend darf seine Familie nichts davon wissen. Erstens die Anstrengung des schweißtreibenden Intensitätstanzes, zweitens das schlechte Gewissen, dass man aus der lange gelebten Rolle ausbricht und so die Erwartungen der Anderen enttäuschen könnte. Doch wie lange wird Franks Doppelleben halten? Und was macht es mit dem Mann in der Midlife Crisis?

Kein auf Pointe gebürsteter Humor Nicht jeder Film über Menschen in einer persönlichen Krise muss als tonnenschweres Drama oder plumpe Komödie enden. "Tanze Tango mit mir" (Drehbuch: Peter Güde, Regie: Filippos Tsitos) ist eine wunderbar beiläufig geschriebene und inszenierte Geschichte, in der das tolle Ensemble keinen auf Pointe gebürsteten Humor bedienen muss. Ebenso werden erwartbare Plot-Ideen wie "dicker deutscher Mann tanzt Tango und findet sich dabei" sehr viel leichter und gleichzeitig menschlich komplexer erzählt, als es in üblichen Hauruck-Filmen der Fall ist. Viele Szenen wirken fast alltagsdokumentarisch und geben den tollen Akteuren viel Raum: Der Münchner Schauspieler Michael A. Grimm, den man seit Mitte der 90-er regelmäßig in starken Nebenrollen, aber viel zu selten in Hauptrollen bewundern kann, zeigt sich in "Tanze Tango mit mir" als einer der besten deutschen Schauspieler seiner Generation.

Grimm, den man als Pfundskerl mit bayerischem Idiom schnell in eine bestimmte TV-Klischee-Ecke stellen könnte, bekam hier einen Film, der voll und ganz auf ihn zugeschnitten war und in dem er zeigen kann, wie sensibel so ein wuchtiger Mann spielen und sich bewegen kann. Tatsächlich lernte Michael A. Grimm – wie seine Figur – das Tangotanzen für den Film von der Pike auf. Es ist anrührend, ihm dabei zuzusehen – bis hin zum großen Finale, einem Auftritt vor Publikum. Leider wurde das Fernsehfilm-Filmjuwel "Tanza Tango mit mir" bei den Filmpreisen des Jahres 2021 übersehen. Doch immerhin – beim Publikum kam das Werk von Regisseur Filippos Tsitos bei der Erstausstrahlung am 10. März 2021 an. Knapp fünf Millionen Zuschauer schalteten linear ein – für einen Nicht-Krimi ohne große Stars ein sehr guter Wert.

