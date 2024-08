Grünen-Fraktionsvize über die Wärmepumpen-Förderung: "Wir werden an dieser Stelle nicht kürzen"

Der Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch sieht große Erfolge bei der Energiewende in Deutschland. In einem Interview im ZDF-Morgenmagazin betonte er die Bedeutung der Wärmepumpe und die Notwendigkeit weiterer Investitionen. Förderungen und staatliche Unterstützung sollen dabei helfen, die Technologie voranzubringen.

"moma"-Moderatorin Mirjam Meinhardt wies darauf hin, dass es in Sachen Wärmepumpen ganz anders aussehe: 500.000 sollten 2023 eingebaut werden, es sind nur 350.000 geworden. "Wir brauchen einen ganz neuen Blick auch auf die Wärmepumpe", forderte Andreas Audretsch. Viele hätten seiner Ansicht nach die Diskussion genutzt, um "eine Zukunftstechnologie, die in Deutschland produziert wird, zu diskreditieren. Es ist eine der besten Technologien, die wir haben." Die Wärmepumpe sei nicht nur effizient, sondern werde in Zukunft auch die Kosten senken.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wirbt massiv für die Wärmepumpe, doch es gehe nicht wie gewünscht voran, stellte Meinhardt fest. "Das liegt in Teilen auch an einer Debatte, bei der einige sich eine Freude daraus gemacht haben, etwas zu zerstören", antwortete Audretsch. Es habe eine Debatte gegeben über das Heizungsgesetz, an der alle ihren Anteil gehabt hätten. Am Anfang sei das "auch von uns nicht so gemacht worden, wie man es idealerweise hätte tun müssen", gestand er ein.