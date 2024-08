"Dschungelcamp der Legenden": Zwei Promis kommen sich näher: "Noch ein bisschen verklemmt"

Das Dschungelcamp erreicht neue emotionale Tiefen. Thorsten Legat spricht über den Bruch mit seinem Sohn, Georgina Fleur offenbart familiäre Konflikte und Kader Loth berichtet von ihrer schweren Krankheit. Zudem sorgt Gigi Birofio für Aufregung, als er seinen Marktwert testet und Eric Stehfest ihn küssen will.

Thorsten Legat wird emotional An Tag 6 von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" (vorab bei RTL+, am Mittwoch, 21. August, 20.15 Uhr auf RTL) ist Ex-Fußballer Thorsten Legat auf dem bisherigen Tiefpunkt im Dschungel in Südafrika angekommen. Im Dschungeltelefon offenbart der 55-Jährige, dass er zu seinem jüngsten Sohn Leon derzeit keinen Kontakt hat: "Der will von uns nichts wissen – seit zwei Monaten", sagt Legat geknickt. Leon verkehre "in der falschen Gesellschaft" und sei "total stur", so Legat.

Der Streit mit seinem Sohn macht ihm schwer zu schaffen: "Das ist ein unbeschreiblicher Schmerz, der tief ins Herz geht", erklärt Legat mit Tränen in den Augen. Er nutzt die Sendezeit, um sich direkt an Leon zu wenden: "Wenn du das siehst: Ich bin da für dich, wenn du Hilfe brauchst", appelliert er an ihn. Auch mit seinem älteren Sohn Nico hatte sich der "Kasalla"-Mann zuletzt öffentlich zerstritten. In diesem Fall gibt es aber Entwarnung: Nico Legat und sein Vater sprechen mittlerweile wieder miteinander.

Kader Loth: "Ich bin als Mensch in die Klinik marschiert und kam als Zombie wieder raus" Auf Kriegsfuß mit einem Familienmitglied steht auch die Ex-"Bachelor"-Kandidatin Georgina Fleur, wie sie im Camp berichtet: "Ich komme 0,0 mit meiner Mutter klar, das ist der absolute Horror", sagt sie. Seitdem sie mit 14 Jahren von zu Hause ausgezogen ist, funktioniere ihre Beziehung nicht mehr. Als Georgina selbst Mutter wurde, bemühte sie sich jedoch, das Verhältnis zu ihrer Mama kitten – ohne Erfolg: "Ich wünschte mir, dass meine Tochter eine Oma hat", bedauert die 34-Jährige.

Das Thema Familie triggert auch Mitcamperin Kader Loth – auf ganz andere Weise: Im Gespräch mit Hanka Rackwitz offenbart die Reality-TV-Darstellerin, dass sie 2017 mit Endometriose diagnostiziert wurde. Bei der Erkrankung führen versprengte Schleimhautwucherungen im Unterleib für heftige Krämpfe.

Loth ließ sich trotz Kinderwunsch die Gebärmutter entfernen – mit heftigen Folgen: "Ich bin als Mensch in die Klinik marschiert und kam als Zombie wieder raus", sagt sie. Statt sich besser zu fühlen, litt sie sowohl körperlich als auch psychisch unter künstlichen Wechseljahresbeschwerden. Erst eine Therapie brachte Erleichterung. "Nach einem Jahr bin ich meine Panikattacken los geworden", erzählt die 51-Jährige.

Eric will Gigi küssen Zur Dschungelprüfung "Fluss mit lustig" treten an Tag 6 Mola Adebisi und Giulia Siegel an. An den Beinen gefesselt werden sie in einem Käfig ins nur 17 Grad kalte Wasser gelassen, wo sie tauchend Schlösser entsperren müssen. Mit sechs von zwölf möglichen Sternen schlägt sich das Team tapfer und heimst reichlich Lob von Moderator Jan Köppen ein: "Diese Prüfung hat noch nie jemand geschafft", sagt er.

Gigi Birofio scheitert hingegen an einer selbst auferlegten Challenge: Eigentlich wollte er seine letzte Zigarette erst abends nach dem Essen rauchen – doch er wird schon früher schwach, angestachelt von dem ebenfalls schmachtenden Eric Stehfest. Aufgekratzt testet Gigi seinen Marktwert und will von Georgina, Sarah und Erik wissen, ob sie mit ihm ins Bett gehen würden – bis auf Sarah bejahen alle. Als Eric Gigi dann spontan küssen will ("Komm, ohne Zunge!"), traut sich der 25-Jährige jedoch nicht. "Gigi war heute leider nicht bereit, die nächste Ebene im Leben zu erreichen, er ist leider noch ein bisschen verklemmt", frotzelt der Schauspieler.

Teamchefin Kader Loth hat zum Schluss noch eine schlechte Nachricht: Die Camper müssen wegen diverser Regelverstöße ihre gesamten Luxusartikel abgeben. Vor allem Giulia Siegel hatte immer wieder verbotenerweise ihre Zigaretten mit den anderen Rauchern geteilt – sie schert sich aber nur wenig um die Strafe. Danni Büchner ist hingegen sauer: "Ich finde es sch..., weil wir es dir immer wieder gesagt haben", ärgert sie sich. Doch Giulia Siegel gibt sich unbeeindruckt ("Ist halt so") und bietet Thorsten Legat direkt wieder ihre Zahnseide an. Mola Adebisi kann es nicht fassen: "Das kannst du nicht machen!", beschwert er sich. Bekommt Giulia Siegel an Tag 7 die Quittung für ihr unkollegiales Verhalten? Es steht der nächste Rauswurf im Dschungel an.

