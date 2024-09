"Dschungelcamp der Legenden": Welche Promis sind rausgeflogen? Wer hat sich den Sieg geholt?

Bei "Caren Miosga"

De Maizière nach Ost-Landtagswahlen: "Es kann dann gelingen, wenn Frau Wagenknecht sich raushält"

Nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen stehen harte Koalitionsverhandlungen an. Während die AfD in Thüringen klar gewann, konnte sich die CDU in Sachsen knapp behaupten. Doch die AfD könnte in beiden Bundesländern eine entscheidende Rolle spielen. Der ehemalige Innenminister Thomas de Maizière und weitere Gäste diskutierten bei Caren Miosga (ARD) die möglichen Szenarien und Herausforderungen.

MEHR