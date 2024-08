Claudia Oberts Testament: Wie viel erbt Max Suhr?

Die Unternehmerin hat im Laufe ihres Lebens ein beachtliches Vermögen angehäuft. Nun verriet Obert, was nach ihrem Tod mit dem Geld passieren soll – und offenbart dabei ihr gutes Herz.

Claudia Obert ist für ihren luxuriösen Lebensstil und ihre schillernde Persönlichkeit bekannt. In der der TV-Sendung „Über Geld spricht man doch!“ im Jahr 2023 gab die Modeunternehmerin und Reality-TV-Ikone an, ein Vermögen von rund 1,65 Millionen Euro zu besitzen. Ihren Reichtum verdankt sie einer Vielzahl von erfolgreichen Geschäftsprojekten, darunter ihre Modeboutiquen „Luxus Clever“ in Hamburg und ihrer eigenen Immobilie.