"Are You The One": Gabby sorgt für Drama und heißen Nächten "unter der Decke"

Gabby Alves Rodrigues spielte in der sechsten Doppelfolge von 'Are You The One – Reality Stars in Love' eine zentrale Rolle. Erst brachte sie die Gruppe um viel Geld, dann sorgte sie im BoomBoom-Room für heiße Szenen. Trotz der Turbulenzen fand die Gruppe weitere 'Perfect Matches' und feierte einen Etappensieg.

Man kann sich nicht beklagen über mangelndes Gefummel und "Rumgelecke" in der aktuellen Staffel der Datingshow "Are You The One – Reality Stars in Love" (RTL+). "All in" war bislang allerdings erst ein Paar gegangen (Nikola Glumac, 28, und Nadja Großmann, 24). Das sollte sich in der sechsten Doppelfolge ändern – und wie! Dabei sah es zu Beginn sogar so aus, als würde eine egoistische Entscheidung die beiden nächsten Turteltäubchen entzweien ...

Denn Moderatorin Sophia Thomalla (34) war mal wieder mit einem unmoralischen Angebot um die Ecke gekommen, und zwar dem gleichen, das bereits Jenny Iglesias (25) in Anspruch genommen hatte: 20.000 Euro aus dem Gruppen-Jackpot sicher in die eigene Tasche – dafür würde die aktuelle "Matchbox-Entscheidung" nicht aufgelöst. Sprich, in diesem Fall: Man würde nicht erfahren, ob Nikola und Laura Morante (33) aka "Laura brünett" eins der zehn zu findenden "Perfect Matches" sind.

Jackpot fast halbiert! Gabby Alves Rodrigues (23) schrie als Erste "Verkauft!" und ließ die potenzielle Gesamt-Gewinnsumme für alle damit weiter schrumpfen. Von ursprünglich 200.000 Euro waren nach Jennys und Gabbys "Verkäufen" sowie einem "Blackout" in der "Matching Night" (kein Licht, minus 50.000 Euro) nur noch 110.000 Euro übrig.

Damit zog Gabby sich den Ärger ihrer Mitkandidatinnen und -kandidaten auf sich. Manche (etwa Laura Lettgen, 28, und Alex Runow, 28) wären selbst gern schneller gewesen, andere (darunter Tara Tabitha, 31, und Antonino De Niro, 27) empfanden Gabbys Entscheidung als Verrat an der Gruppe. Zu Letzteren gehörte auch Lars Maucher (27), mit dem sie bislang eigentlich am engsten verbandelt gewesen war. Doch "mit so 'nem Menschen" wolle er eigentlich "nix zu tun haben".

Gabby war sichtlich getroffen und entschuldigte sich dafür, ihn verletzt zu haben: "Ich hab' da in dem Moment an meinen eigenen Ar... gedacht. Und ich hoffe, du glaubst mir das auch." Nun ja – wirklich unglaubwürdig klang das nun nicht. Angesichts von Gabbys Tränen wurde Lars wieder weich.

"Willst du rummachen?" Niko schien indes seit dem gemeinsamen Date plötzlich komplett verschossen in Laura brünett zu sein, was Laura Lettgen aka "Laura blond" gar nicht gefiel. Immerhin war sie ja mit Niko sogar schon mal 17 Stunden "exklusiv" gewesen! Doch sie wäre nicht Laura blond, wenn sie sich nicht zu trösten wüsste. Sie und ihre "Hot Girl Summer"-Freundin Nadja beschlossen: "Wir schnappen uns einfach irgendwelche Männer." Sagten's, riefen dem zufällig vorbei trabenden Antonino "Willst du rummachen?" zu und knutschten zu dritt mit ihm rum. Trash-TV-Romantik vom Feinsten. Bei Niko blitzte Nadja allerdings ab, als sie ihm unverblümt mitteilte, mit ihm wieder mal intim werden zu wollen. Dessen Antwort: "Ich geh' jetzt schlafen."

Zwischendurch gab' mehrfach mittelviel Stress, weil Lukas Baltruschat (30) es in Jennys Augen doch ein bisschen zu doll ausnutzte, dass beide ihre kurzfristig versprochene "Exklusivität" wieder aufgehoben hatten. Besonders, dass er auch mit Tara rummachte, fand sie blöd. Aber mit Laura blond irgendwie auch und überhaupt.

Etappen-Sieg in der "Matching Night" Ein (fünffacher) Lichtblick dagegen war die "Matching Night" dieser Doppelfolge: Fünf Scheinwerfer gingen an, heißt: Nach dem bereits gefundenen "Perfect Match" Emmy Russ (25) und Chris Broy (35) hatte die Gruppe vier weitere psychologisch ermittelte Dreamteams gefunden. Fragt sich nur noch, welche der Paare diesmal richtig saßen ...

Egal, erst mal wurde der Zwischen-Erfolg gefeiert. Lars und Gabby taten dies im "BoomBoom-Room", indem sie dort heftig die Bettdecke wackeln ließen, unter der offenbar allerhand passierte. "Es war sehr schön. Wir hatten drei schöne Runden", resümierte Gabby am nächsten Morgen. "Aber für mich persönlich reicht das nicht. Also ich hätt', keine Ahnung, noch zwei, drei Runden gekonnt." Der erschöpfte Lars dagegen brauchte erst mal Pause: "So was wie gestern, das pack' ich nicht zwei Tage hintereinander."

Zu guter Letzt durften nach einer albernen "Challenge" Oğuzhan "Ozan" Gencel (27) und Anastasia Hale (24) sowie Marc-Robin Wenz (29) und Laura brünett auf ein Date, bei dem die vier Obst schnitzen mussten. In die "Matchbox" wählte man in der Villa Paar Nr. 1 – und weil Sophia Thomalla diesmal kein Angebot machte, darf man auf die Auflösung nächste Woche gespannt sein.

