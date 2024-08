"Praxis mit Meerblick" mit Tanja Wedhorn: Kritik zur Folge "Was wirklich zählt"

Nora Kaminski ( Tanja Wedhorn ) kümmert sich in der 14. Folge der Rügen-Serie 'Praxis mit Meerblick' um eine an Mukoviszidose leidende Jugendliche und erlebt romantische Abenteuer.

Über den Titel der 14. "Praxis mit Meerblick"-Folge (2022, Regie: Jan Ruzicka) braucht nicht weiter gerätselt zu werden. "Was wirklich zählt", das weiß die Rügener "Ärztin ohne Doktortitel" allemal. Im Weißkittel gekleidet, das Herz am rechten Fleck und überhaupt nicht auf den Mund gefallen, steht sie ihre Frau und lässt sich auch privat nicht unterkriegen. Das Erste wiederholt den Film nun zur besten Sendezeit. Kaum wurde Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) nach einem Unfall aus dem Krankenhaus entlassen, macht sie sich um ein 16-jähriges Mädchen Sorgen, das im Hochzeitskleid der Schwester am Strand von Rügen von ihrem Liebsten träumt. Doch wo kommt der Husten her, der das Mädchen quält?

Bei Bootsbauer Max und Vera knistert es auch in Folge 14 munter weiter. Erst schenkt er ihr ein klitzekleines Paddelboot-Modell, dann geht es in den Fluten gleich richtig um die Wette. Max bringt ihr uch noch die Unterwasser-Eskimorolle bei. Es ist also im Privaten fast schon für allzu viel Ruhe gesorgt – selbst Sohn Kai (Lukas Zumbrock) lässt in der Anwaltskanzlei schon tüchtig die Muskeln spielen. Mamas Unfallgegner würde er am liebsten mit allerlei Klagen überziehen.