Susanne Daubner wird für Spruch bei "Inas Nacht" ausgebuht: "Mach dich mal nicht unbeliebt hier"

"Da haben sich die Medien so ein bisschen drauf gestürzt", entgegnete Daubner der Nachfrage der Gastgeberin und ergänzte bezüglich anderer Frauen im damaligen Team: "Es waren nicht alle naturblond in der Tagesschau." Ohnehin sei für sie stets der Job und nicht das Aussehen im Vordergrund gestanden. Wesentlich gefördert wurde die 63-Jährige damals von Dagmar Berghoff.

Als diese ihr die endgültige Zusage für den Job beim ARD-Nachrichtenformat erteilt habe, sei Daubner erst bewusst geworden: "Oh Gott, da muss ich ja nach Hamburg ziehen." Dafür erntete sie in der Hamburger Shanty-Kneipe von "Inas Nacht" ein Raunen. Dieses steigerte sich in Buhrufe, als Daubner ihren damaligen Gedankengang nachschob: "Oh Gott, Hamburg ist ja wie ein Dorf, so klein." Auch Ina Müller reagierte getroffen: "Mach dich mal nicht unbeliebt hier." Erst als Daubner beschwichtigte, dass sie Hamburg heute "liebe", waren die Wogen wieder geglättet.