"Kein Joke": Eric Stehfest verkündet große Dschungel-Überraschung an Tag 13

Ein schicksalhafter Tag im Dschungelcamp: Für Thorsten Legat endet die Reise in Südafrika durch eine überraschende Regel. Nach einer enttäuschenden Leistung im Wettkampf gegen das Team von Mola Adebisi und Eric Stehfest, traf die Entscheidung der Sieger, dass Legat das Lager verlassen musste. Das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Jan Köppen zeigte sich geschockt.

Die Schicksalszahl 13 Es ist der Tag, an dem das vom Moderatoren-Gespann Sonja Zietlow und Jan Köppen wieder und wieder aufgesagte "Es kann alles passieren"-Mantra eine schlimme Wendung nahm. Und als die Gruppendynamik im Südafrika-Camp ihre brutalstmögliche Eigendynamik entwickelte. Da wirkt es dann wie ein hohles, unglaubwürdiges Stammeln, wenn Thorsten Legat, der Mann, der zwar gelernt hat, Gefühle zu zeigen, aber generell aufs eiskalte Funktionieren geeicht ist, plötzlich nicht mehr weiterweiß. "Alles gut", murmelt er nur noch. Doch man sieht es ihm an, dass er eigentlich selbst gar nicht glauben kann, was da am Ende des Dschungeltags mit der Schicksalszahl 13 genau passiert ist.

Fakt ist: Selbst bei RTL wirkte es am Ende der Sendung so, als ob ein wenig der Haussegen schief hing. Zietlow und Köppen, sonst so gut wie nie um einen spöttischen Kommentar verlegen, wirkten für einen Moment ernsthaft erschrocken, dann nur noch ergriffen, als auch bei ihnen so langsam der Groschen fiel: "Der Legat ist weg." Sonja Zietlow musste den entscheidenden, bitteren letzten Satz aussprechen: "Du bist ein Star – schaff dich hier raus!"

Thorstens Trikot flattert hoch über dem Dschungel Es folgte ein eingespielter, langsamer Trauermarsch. Und das Rücken-Trikot mit dem Namen "Thorsten" wurde feierlich auf der Kommandobrücke hoch über dem Dschungeltreiben gehisst. An der Tatsache änderte sich nichts. "Thorsten ist weg", sagt sie nur noch. Tja: Durch eine Spielregel, deren Auswirkung alles andere als vorhersehbar war und die dann eine doch ziemlich überraschende Volte schlug, hatte RTL nicht nur den streckenweise überambitionierten, in Gänze aber doch wichtigen Antreiber und Sympathieträger aus der Sendung genommen – und sich damit vermutlich sogar selbst geschadet.

Fairerweise: Es war allerdings auch eine dann doch letztlich nicht wirklich überzeugende Leistung, mit der der "Leginator" kurz vorher seine Exit-Katastrophe selbst mit eingeläutet hatte. In der Testosteron-Team-Prüfung "Schlimmingpool" stellte sich Thorsten und sein Wettkampf-Kollege Gigi nicht überzeugend an. Oder anders betrachtet: Im direkten Vergleich sammelte im Tauchbecken daneben das gegnerische Team aus Eric und Mola die unter hohem Zeit- und Angstgegner-Druck einzuheimsenden neun Sterne eben deutlich schneller ein.

Angst-Wettkampf im "Schlimmingpool" mit Riesenschlagen Die Aufgabe war allerdings auch höllisch schwer: Auf engstem Raum mussten beide Tauch-Teams teilweise tief unter Wasser festgeknotete und angeschraubte Sterne lösen – umgeben von unheimlichem Getier, darunter pro Becken je fünf riesige gelbe Schlangen, diverse Kröten, Mini-Welse und Krabben. Allerdings: Obwohl es lange so wirkte, dass der etwas untrainiert wirkende Ex-Viva-Moderator Mola den Belastungen nicht lange standhalten würde, schlug er sich überraschend souverän. Und sein Team-Partner Eric ist ohnehin eine Wettkampf-Titan – ein Kämpfer der Legat-Klasse.

Zu der ungewöhnlichen Paarung war es ohnehin nur von der obersten Spielleitung perfide eingetütete Camp-Challenge gekommen: Es sollte ein echter Männer-Fight werden. Und Sonja Zietlow und Jan Köppen machte es zunächst sichtlich Freude, den zuvor in Mutproben-Prüfungssituationen eher unglücklich und eingeschüchtert agierenden Camper Mola – den Mann mit den zuweilen zumindest missverständlich vorgetragenen bis plump machohaft anmutenden Geschlechter-Ansichten ("Ich halte nichts von Emanzipation") – zum Dschungelprüfungs-Kandidaten zu bestimmen.

Dann die erste Überraschung: Mola durfte sich einen Partner wählen – und er pickte sich Stehaufmann Eric aus. Zweite Überraschung: Gigi und Thorsten wurden von RTL zum gegnerischen Duo bestimmt. Dritte Überraschung: Von vornherein erschien allen Beteiligten klar, dass diesmal Köpfe rollen sollten. Was sich dann aber erst spät herausstellte, war die finale Gemeinheit: Nach der vermutlich für viele Beobachter unerwarteten Niederlage von Thorsten und Gigi im Kampf gegen das selbsternannte Team "Silent Assasins" von Mola und Eric verkündete das Moderatorenteam die vierte und final niederschmetternde Überraschung.

"Kein Joke": Eric Stehfest verkündet große Dschungel-Überraschung Und die lautete: Ausgerechnet das Siegerteam sollte bestimmen, wer von den beiden Gegnern – Gigi oder Thorsten – das Lager umgehend verlassen musste. Als Eric mit fester Stimme dann die Entscheidung bekannt gab, flog der sonst gerne so kesse Gigi vor Schreck rückwärts um – und direkt in einen südafrikanischen Busch. "Er ist der stärkste Gegner", sagte Mola, als der Bannstrahl Thorsten traf. "Obwohl er ein guter Freund ist."

Wie gesagt: "Alles ist gut", murmelte der sichtlich erschüttert, zunächst um Fassung bemühte Ex-Bundesliga-Star dann nur noch. "So is the Game." Wenig später füllten sich seine rot angelaufenen Augen mit bitteren Tränen. "Das ist das Ende der Reise", heulte Thorsten. "Ich hab's gelebt – ich hab's geliebt." Tiefes Schluchzen, das man ihm echt abnehmen muss. "Da ist so Herzschmerz drin bei mir." Oh je!

Immerhin dürfe es mit dieser Wendung nun doch wieder wirklich feurig werden rund ums Lagerfeuer. "Ich bin gespannt, wie die Gruppendynamik sich jetzt verändert", orakelte Eric. Er ahnte, dass er sich auf neue Feinde – und Feindinnnen – einstellen muss. "Kein Joke – Thorsten ist raus", verkündete er bei der Rückkehr ins Lager – und traf dort auf blankes Unverständnis. "Eine Ära geht zu Ende", meinte Jan Köppen. Und die wirklich fiesen Spiele können nun beginnen ...

