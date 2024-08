Alexander Klaws erneut Vater: Ein neuer Löwe im Hause Klaws

Alexander Klaws, der erste Sieger von 'Deutschland sucht den Superstar', ist zum dritten Mal Vater geworden. Der Sänger und seine Frau Nadja Scheiwiller freuen sich über ihren Sohn Lion. Mit humorvollen Worten und einem Instagram-Post teilte Klaws die freudige Nachricht.

Die Rasselbande im Hause Klaws wird größer und größer: Wie Alexander Klaws in den sozialen Medien bekannt gab, darf sich der Sänger mit seiner Frau Natja Scheiwiller über das dritte gemeinsame Kind freuen. "Wir sind schockverliebt und unendlich dankbar, dass unser kleiner Lion gesund und munter unseren 'wilden Klaws Haufen' komplett macht!", kam der DSDS-Sieger der ersten Staffel gar nicht aus dem Schwärmen heraus.

Generell schien der frisch gebackene Papa von seinen Emotionen überwältigt zu sein: "Ich versuche gar nicht erst, all die Emotionen der letzten Tage und Wochen zu umschreiben." Seinen Humor fand er allerdings schnell wieder, als er witzelte: "Aber so viel kann ich sagen, nein ich stand nicht im 'Winnetou'-Kostüm im Kreißsaal." Letzteres trägt Klaws in der Hauptrolle des Häuptlings auf der Bühne der Karl-May-Spiele aktuell beinahe täglich.

Schlagerlegende und DSDS-Wegbegleiterin gratulieren Alexander Klaws Bei der Geburt bewies der kleine Lion dabei ein glückliches Timing. Weil er an einem spielfreien Tag von Papa Alexander das Licht der Welt erblickte, konnte der im Kreißsaal dabei sein. "Ja, ich war bei der Geburt dabei, weil Lion sich an die ersten Papa-Sohn-Gespräche im Bauch gehalten hat und an einem spielfreien Tag zur Welt kam", plauderte Klaws aus dem Nähkästchen. Außerdem sprach er seiner Frau seinen Dank aus: "Im Ernst Leute, stolzer, dankbarer aber auch voller Demut bezüglich der Urgewalt einer Geburt – gegenüber Nadja und allen Frauen dieser Welt – kann man nicht sein!"

Wie das Paar auf den vergleichsweise ungewöhnlichen Namen für den Jungen gekommen sind, verriet es nicht. Stattdessen gaben die beiden auf einem Instagram-Foto einen Hinweis auf ihre weitere Familienplanung. Auf dem Schnappschuss ist Alexander Klaws zu sehen, der auf dem Boden liegt. Auf seinem Rücken sitzen seine beiden Söhne Lenny und Flynn Milow, im Hintergrund hält Nadja Scheiwiller das Neugeborene in die Höhe. Derweil zeigt Klaws ein Schild mit der Aufschrift "Game Over" in die Kamera. Es scheint also, als seien dem Paar drei Kinder genug.

In der Kommentarspalte freuten sich einige Prominente mit den Dreifacheltern. Klaws' einstige DSDS-Kollegin Juliette Schoppmann schrieb: "Ich freue mich so!" Auch Schlagerlegende Mickie Krause gratulierte: "Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit der ganzen Familie." Sven Budja, Sänger der Band The Baseballs wünschte der Familie "alles erdenklich Liebe und Gute". Auch Bürger Lars Dietrich fügte sich in die Reihe von Gratulanten ein.



