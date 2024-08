Nach Kontaktabbruch: Ex-Kumpel von Florian Silbereisen appelliert: "Bitte melde dich!"

Inspiration zum Streamen

Die Streaming-Tipps der Woche: Psychospiele und Geheimagenten

In der ARD Mediathek startet die fesselnde Miniserie 'Too Close', während Halle Berry in 'The Union' auf Netflix einen Bauarbeiter als Spion anheuert. Zudem bietet WOW mit 'The Holdovers' und 'Girl You Know It's True' weitere sehenswerte Inhalte. Eine Übersicht der Streaming-Highlights der Woche.

MEHR