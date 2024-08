Taylor Swift bricht Schweigen: Superstar mit "Angst und Schuldgefühlen"

Taylor Swift hat sich erstmals nach der Absage ihrer Konzerte in Wien öffentlich geäußert. In einem emotionalen Instagram-Post spricht sie über ihre Gefühle und die Gründe für ihr Schweigen. Sie dankte den Behörden und lobte die Liebe und Einigkeit ihrer Fans, die ihr Mut gaben.

Der Horror mit dem Terror

Nachdem ihre Konzerte in Wien wegen Terrorgefahr abgesagt werden mussten, war von Taylor Swift lange nichts zu den Geschehnissen zu hören gewesen. Nun hat die Sängerin ihr Schweigen in einem ausführlichen Instagram-Post gebrochen: "Die Absage unserer Wiener Shows war niederschmetternd", schreibt die Pop-Ikone einen Tag, nach dem Abschluss des europäischen Teils ihrer "Eras"-Tour. "Der Grund für die Absagen erfüllte mich mit einem neuen Gefühl der Angst und einem enormen Maß an Schuldgefühlen, weil so viele Menschen geplant hatten, zu diesen Shows zu kommen", offenbart Swift ihre Gefühle. Dankbar sei sie den Behörden – denn "dank ihnen trauerten wir um Konzerte und nicht um Menschenleben".