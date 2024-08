Dunja Hayali über die Absurditäten der Protestkultur: "Wir leben in einer Welt der Empörungsspiralen"!

Der Protest wird stärker

Immer mehr Menschen gehen in Deutschland zu vielfältigen Themen auf die Straße. Dass dabei auch Radikale demonstrieren, die anderen Ansichten gegenüber weniger aufgeschlossen seien, kritisierte nun Dunja Hayali in einem Interview mit der Agentur "teleschau": "Mit Widerspruch oder mit einer anderen Meinung können viele von denen nicht wirklich umgehen", sagte die ZDF-Journalistin der Nachrichtenagentur teleschau. Der klassische Vorwurf gegenüber den Medien dabei sei, "dass man in unserem Land ja nicht mehr alles sagen dürfe, um es dann im nächsten Augenblick in aller Ausführlichkeit doch zu tun". Für Hayali "ein Pseudoargument, das sich in diversen Bubbles verselbständigt hat und hartnäckig hält; dagegen kann man tun und sagen, was man will".