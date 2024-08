Brad Pitt: Tochter streicht offiziell seinen Namen

Shiloh Jolie-Pitt, die älteste leibliche Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt , hat ihren Nachnamen offiziell geändert und den Nachnamen ihres Vaters abgelegt. Ein Gericht in Los Angeles genehmigte den Antrag. Das einstige Traumpaar Hollywoods, bekannt als 'Brangelina', hat insgesamt sechs Kinder, darunter drei Adoptivkinder.

Weg mit dem Namen Pitt

Sie waren das vielleicht größte Traumpaar Hollywoods. In der Wahrnehmung der Öffentlichkeit gaben Angelina Jolie und Brad Pitt eine dermaßen perfekte Einheit ab, dass sie der Name "Brangelina" bald verfolgte, wohin sie auch gingen. Doch das ist lange her. 2016 kam das Ehe-Aus der beiden Superstars, geheiratet hatten sie gerade einmal zwei Jahre zuvor. Es war kein freundschaftliches Beziehungsende. Auf die Trennung folgte der Rosenkrieg.