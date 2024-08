Russland erklärt Clooney-Stiftung zur unerwünschten Organisation

Die Clooney Foundation for Justice von George Clooney wurde in Russland zur unerwünschten Organisation erklärt. Die Stiftung bietet kostenlose Rechtshilfe für Menschenrechtsopfer an und setzt sich weltweit für Menschenrechte ein. Die russische Generalstaatsanwaltschaft wirft der Organisation vor, Russland zu diskreditieren und falsche Patrioten sowie Mitglieder verbotener Gruppen zu unterstützen.