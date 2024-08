"Clueso: Sommer Tour 2024 – Live von der Berliner Waldbühne": Eine besondere, musikalische Reise

Clueso, dessen Name auf die Figur des Inspektors Clouseau aus dem Film "Der rosarote Panther" zurückgeht, wurde 1980 in Erfurt geboren, mit dem bürgerlichen Namen Thomas Hübner. Nach einer turbulenten Jugend und einem Schulabbruch gelang dem Rapper 2004 mit seinem zweiten Album "Gute Musik" der Durchbruch. Seither avancierte er wegen seines modernen Pop-Sounds zu einer festen Größe im Musikbusiness. Auf der Berliner Waldbühne spielte der musikalische Grenzgänger nun live seine bisher größte Show. 3sat zeigt dieses fulminante Konzert im Rahmen des 3satThementages "Pop around the Clock – Summer Edition" zur besten Sendezeit.