Terra X: Vanlife in Südamerika: Alle Infos zur letzten Folge der ZDF-Doku

Terra X: Abenteuer Freiheit – Vanlife in Südamerika

Im dritten und letzten Teil der "Terra X"-Reihe "Abenteuer Freiheit" bereisen die Abenteurer Svenja und Sebastian Südamerika. Ein Jahr lang fahren sie in einem umgebauten Kastenwagen auf sechs rollenden Quadratmetern auf die höchsten Gipfel der Anden, zu den Wohnstätten der Inkas und in tropische Regenwälder. Und die Kameras sind dabei.

Der alte Camper mit dem Hochdach muss dabei gefährliche Anden-Serpentinen bewältigen, häufig geht es am Straßenrand 500 Meter in die Tiefe hinab. Schlaglöcher und Leitplanken steigern das Angstgefühl. Vom Pastoruri, einem der letzten Tropengletscher, geht es auf der Death Road zu den bolivianischen Regenwäldern hinab. Das Paar erlebt die Kultur der Uros, die auf dem Titicacasee Inseln aus geflochtenem Schilf bewohnen, und es trifft auf Nachfahren der Inka, die ihre Kleider mit Insekten und Pflanzen färben, so wie ihre Vorfahren vor 500 Jahren.