"Perfekt Verpasst": So ist die neue Comedy-Serie mit Anke Engelke und Bastian Pastewka

In ihren Szenen deuten die Serien-Autoren Sebastian Colley ("Pauline") und Claudius Pläging ("Spieleabend") an: Maria und Ralf wären eigentlich perfekt füreinander – doch sie sind sich noch nie über den Weg gelaufen. Und das, obwohl sie in der gleichen Kleinstadt leben. Zusätzlich befeuert wird die Kuriosität dadurch, dass die beiden durch einige Nebenfiguren miteinander verbunden sind: So ist Marias Vater (Michael Wittenborn) nach seinem späten Coming out mit einem der besten Freunde von Ralf zusammen, seinem Amateur-Rockbandkollegen Jochen zwei (Peter Jordan).

Viel Erfahrung und Talent steckt in dieser netten Schmunzelserie mit tragikomischen Tiefgangmomenten, sowohl vor wie auch jenseits der Kamera. Die Autoren Colley und Pläging waren schon bei so illustren Werken deutscher Comedy-Kunst wie "Pastewka", "Ladykracher", "Die Carolin Kebekus Show", "Kroymann" oder "How to Sell Drugs Online (Fast)" am Werke. Pastewkas und Engelkes Figuren rühren durchaus an, ohne jedoch ganz tief zu berühren. Dafür bleibt die Amazon-Serie zu sehr an der Oberfläche ihres Figurenreigens stecken und traut sich nicht immer ganz tief hinein in die Figuren. Also dahin, wo es im menschlichen Miteinander oder auch in der Einsamkeit so richtig wehtut. Die gewisse Leichtigkeit der verpassten Liebes-Mathematik mit Engelke und Pastewka hat aber auch ihr Gutes: Man sieht eine nette Kleinstadtgeschichte voller netter, menschlicher Figuren, die man alle mögen kann – auch wenn manche von ihnen ein bisschen nerven.