"Lesch und die unterschätzte Klimachance": Alle Infos zur neuen TerraX-Reportage

Hitzewellen, Hochwasser, Dürre, Wirbelstürme: Rund um den Globus sind die Folgen der Klimakrise spürbar, auch in Deutschland und in diesem Sommer wieder. Einer, der im hiesigen TV und darüber hinaus seit Jahren unermüdlich vor der menschengemachten Erderwärmung warnt, ist Harald Lesch. "Man kann nur hoffen, dass es nicht so schlimm endet", sagte der Münchner Professor zuletzt in einem Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau.

Auf seiner Suche nach möglicher Hilfe von Mutter Natur beleuchtet der 64-Jährige unterschiedlichste Klimalandschaften auf unserer Erde. Denn, so klärt er das Publikum auf: Intakte Ökosysteme können riesige Mengen an CO2 speichern und damit die Erderwärmung abdämpfen. Da wären etwa die großen Wälder, die der Atmosphäre CO2 entziehen – eine Tatsache, die das Pflanzen neuer Bäume immens wichtig erscheinen lässt. Doch ist es sinnvoll, wenn diverse Projekte dies als Kompensation für beispielsweise Flugreisen propagieren? Lesch hakt nach – und blickt zudem auf CO2-Speicher, die weniger bekannt sind: Flussauen etwa leisten Ähnliches und schützen zudem vor Hochwasser. Am effizientesten wird das CO2 an Land allerdings in Mooren gespeichert, die global gesehen trotz ihrer geringen Fläche doppelt so viel davon binden wie alle Wälder auf der Erde zusammen. Könnte man sie auch in Deutschland renaturieren?