"Civil War": Amerika am Abgrund - Heimkino-Highlight

"Civil War", "Arthur der Große" und "And Just Like That ... – Staffel zwei": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Zukünftige Entwicklungen haben es Alex Garland angetan. Schon als Drehbuchautor befasste er sich immer wieder mit Stoffen, die nicht im Hier und Jetzt spielen. Und auch in seinen Regiearbeiten – siehe "Ex Machina" (2014), "Auslöschung" (2018) und "Devs" (2020) – dominiert der Blick nach vorne. Nicht anders ist es bei "Civil War". Dieses Mal wirkt seine Vision allerdings noch gespenstischer und drängender, da er die derzeitige Atmosphäre in den USA, wenige Monate vor der Präsidentenwahl, nur ein kleines bisschen zuspitzen muss. "Civil War" erscheint nun ebenso wie der Abenteuerfilm "Arthur der Große" und die zweite Staffel der "Sex and the City"-Fortsetzung "And Just Like That ..." auf DVD und Blu-ray.

"Civil War" (VÖ: 9. August) In "Civil War" gehören die Vereinigten Staaten der Vergangenheit an. Auf amerikanischem Boden tobt ein Bürgerkrieg. Allzu viele Hintergrundinformationen bekommt das Publikum nicht. Klar ist jedoch, dass sich einige Bundesstaaten abgespalten haben und einen offenbar zunehmend diktatorisch agierenden Präsidenten (Nick Offerman) zu Fall bringen wollen. Herzstück des Films sind vier Journalisten: Fotoreporterin Lee (Kirsten Dunst) und ihr Kollege Joel (Wagner Moura) sind heiß darauf, so schnell wie möglich nach Washington zu kommen, um den Präsidenten zu interviewen. "New York Times"-Veteran Sammy (Stephen McKinley Henderson) schließt sich ihnen an, möchte aber in Charlottesville, Virginia, aussteigen. Und Jungspund Jessie (Cailee Spaeny) ist wild entschlossen, ihrem Vorbild Lee nachzueifern. Das Quartett reist durch ein aus den Fugen geratenes Land, in dem Freund und Feind nur noch schwer auseinanderzuhalten sind. Der Krieg hat sich verselbstständigt. "Civil War" findet für sein Szenario vertraute dystopische Bilder, stellt aber auch kritische Fragen: Welche Verantwortung tragen Journalistinnnen und Journalisten? Und ist es wirklich richtig, jeden Schrecken mit der Kamera festzuhalten?

Preis DVD: circa 14 Euro

UK/US, 2024, Regie: Alex Garland, Laufzeit: 104 Minuten

"Arthur der Große" (VÖ: 9. August) Hunde sind die besten Freunde des Menschen – und sie spielen daher in Filmen nicht selten eine zentrale Rolle. So auch im US-amerikanischen Abenteuerdrama "Arthur der Große", das auf den Erlebnissen des schwedischen Extremsportlers Mikael Lindnord basiert. 2014 nahm er an einem Adventure-Racing-Wettbewerb in Ecuador teil und machte unterwegs die Bekanntschaft eines Vierbeiners, der ihm fortan nicht mehr von der Seite wich. In der Adaption heißt der ehrgeizige Athlet Michael Light (der auch als Produzent involvierte Mark Wahlberg). Von einer herben Schlappe bei seinem letzten Abenteuerrennen gezeichnet, will er es im Jahr 2018 noch einmal wissen und geht bei der Adventure-Racing-WM in der Dominikanischen Republik an den Start. In seinem Team sind die Kletterexpertin Olivia (Nathalie Emmanuel), der mit Knieproblemen ringende Haudegen Chik (Ali Suliman) und der Michael vom Sponsor aufs Auge gedrückte Social-Media-Star Leo (Simu Liu). Während der Tour treffen die Vier auf einen streunenden Hund, den sie Arthur taufen und in ihr Herz schließen. Arthur der Große" kombiniert aufregende Sportszenen und emotionale Momente zwischen Mensch und Tier. Eine sympathische Botschaft gibt's noch dazu: dass Gewinnen längst nicht alles ist im Leben.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2024, Regie: Simon Cellan Jones, Laufzeit: 103 Minuten

"And Just Like That ... – Staffel zwei" (VÖ: 8. August) "And Just Like That ..." ist zurück. Nach durchwachsenen Einschaltquoten der ersten Staffel der Fortsetzung von "Sex and the City" geht Staffel zwei mit elf neuen Folgen an den Start. In der ersten Episode bereitet sich die New Yorker Sexkolumnistin Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) auf die Met Gala vor und fragt sich, ob sie für mehr als ihre lockere Beziehung mit dem Podcast-Produzenten Franklyn (Ivan Hernandez) bereit ist. Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) missversteht Che Diaz' (Sara Ramirez) Absichten und befürchtet, dass ihre Beziehung nur auf körperlicher Anziehung beruht. Währenddessen lernt Nya Wallace (Karen Pittman), ihr Leben ohne André neu zu organisieren. Nach all den gemischten Kritiken zum Start der neuen Geschichten ist die Resonanz auf die neuesten Folgen überwiegend positiv. Eine dritte Staffel ist bereits in Arbeit.

Preis DVD: circa 30 Euro

US, 2023, Regie: Michael Patrick King, Laufzeit: 415 Minuten