Deutschland triumphiert bei Olympia: Sieben Medaillen an einem Tag!

Team Deutschland sorgt bei Olympia in Paris für Furore: Sieben Medaillen, darunter drei Goldene. Ein Tag voller Dramatik und Spannung, der die Nerven der Fans strapazierte. Höhepunkte waren die Erfolge von Darja Varfolomeev in der rhythmischen Sportgymnastik sowie die sensationellen Leistungen von Andreas Wolff und Ann-Kathrin Berger im Tor.

Relaxen bei Olympia? Das geht irgendwie nicht. Team Deutschland polierte zwar die Medaillenbilanz kräftig auf, kratzte aber ebenso heftig die Nerven der mitfiebernden Fans an. Eigentlich gab es nur eine klare Geschichte: Die 17-jährige Darja Varfolomeev holte ungefährdet Gold im Vierkampf der rhythmischen Sportgymnastik. Es war die erste olympische Medaille, die Deutschland jemals in dieser Sportart holte.

Eine weitere hätte die in Russland geborene Ausnahmeathletin dafür verdient, dass sie die deutsche Nationalhymne bei der Siegerehrung inbrünstiger schmetterte als die Handball-Fans ihr "Oh, wie ist das schön" nach der – natürlich! – hochdramatischen Halbfinal-Sekundenschlacht gegen Spanien.

Dramatisch war es fast immer. Morgens bangten Andreas Kürten und Jan Frodeno mit Oliver Klemet. "Komm, Junge, komm!", feuerten sie den Freiwasserschwimmer an. Und erfolgreich: Klemet holte "sensationell" Silber, was Jochen Breyer direkt auf Experte Frodeno schob: "Den Frodeno kann man schicken. Beim Triathlon gab's Team-Gold, jetzt Silber." Es war, um 9.20 Uhr, ein silberner Weckruf in den 14. Olympia-Tag. Keiner konnte ahnen, was da an Medaillenflut noch kommen würde.