"Are you the One": Diese Promis sorgen für viel Drama!

Bei „Are you the one“ geht es darum, sein „Perfect Match“ zu finden. Die Paare wurden vorher von Experten festgelegt. Wenn alle Paare gefunden werden, wird das Preisgeld geteilt. Vor allem die VIP-Staffeln der Dating-Show sorgen immer für besonders viel Drama, unter anderem weil viele von den Promis ihre eigenen Interessen durchsetzen möchten. Diese Kandidatinnen und Kandidaten versprechen uns viel Unterhaltung:

Emmy Russ ist schon seit 2015 im TV-Business. Angefangen hat sie mit Auftritten bei Serien wie „Köln 50667“ oder „Berlin – Tag & Nacht“. Richtigen Erfolg hatte sie dann bei ihren Reality-Formaten wie „Beauty and the Nerd“, „Promi Big Brother“, „Promis unter Plamen“, „Temptation Island VIP“ und „Kampf der Realitystars“.

Bei vielen Formaten ist sie sehr negativ durch ihre Impulsivität aufgefallen. Egal ob Schimpfwörter oder Mittelfinger, Emmy macht stets ihr Ding und legt sich gerne mit allen an, die nicht nach ihrer Nase tanzen. Dazu zählt beispielsweise der Eskalations-Streit mit Eva Benetatou. Ob sich Emmy mit Evas Ex Chris Broy bei der neuen Staffel von AYTO besser versteht als mit ihr, wir sind gespannt.

Linda Braunberger war 2021 Kandidatin bei Heidi Klums Show „Germany’s Next Topmodel“ dabei. Bis heute erinnern sich noch viele an ihren Auftritt in der Sendung. Viel Selbstbewusstsein und Kampfgeist brachten ihr zwar das ein oder andere erfolgreiche Shooting, Freundinnen dennoch eher weniger.

Vor allem ihr Streit mit Mitstreiterin Soulin und die Frage an Heidi Klum nach Zigaretten blieben durchaus im Gedächtnis. Begeisterte AYTO-Zuschauer erkennen vielleicht bereits die Ähnlichkeit zu Darya, die letztes Jahr ebenfalls als ehemalige GNTM-Kandidatin bei AYTO dabei war. Dort war Darya jedoch, anders als angekündigt, sehr sympathisch. Wir lassen uns überraschen, ob Linda sich verändert hat oder es wieder neuen Zickenkrieg geben wird.

Lukas Baltruschat war 2022 bei „Die Bachelorette“ und hätte beinah Sharons Herz ergattert. Er war bis zum Finale dabei. Danach kam er schnell mit der ehemaligen „Bachelor in Paradise“-Teilnehmerin Chiara Fröhlich zusammen, Ende 2023 dann die Trennung. Mit ihr war Lukas ebenfalls Teilnehmer der diesjährigen Staffel „Prominent getrennt“.

Dort hat sich Lukas nicht unbedingt von seiner besten Seite gezeigt. Bei sehr emotionalen Streits und Gesprächen kam raus, dass er sie betrogen hat und damals vorerst kommentarlos aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen ist. Ist das Lügen und Betrügen noch Teil von ihm oder kann er sich von seinem Image als „Red Flag“ lösen?

Marc-Robin Wenz trägt ebenfalls keine weiße Weste. Er hat seine Ex-Freundin Michelle Kaminsky 2022 bei Temptation Island betrogen. Michelle und er trennten sich daraufhin und nahmen ebenfalls an der Show „Prominent getrennt“ teil.

Dort soll Marc-Robin sich jedoch weiterentwickelt haben und empathischer geworden sein. In seiner Beschreibung von den „Are You the One?“-Kandidaten schreibt er: „Wenn meine Frau fremdgehen würde, wäre das der Horror“. Dieser Schrei nach Doppelmoral mag lustig sein, wir lassen uns aber gerne positiv von einer Persönlichkeitsentwicklung überraschen.