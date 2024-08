"Achtung Abzocke – Peter Giesel rettet den Urlaub": Alle Infos zur kabel eins-Reportage

Peter Giesel ist zurück und nimmt Touristenfallen in der Türkei und Holland ins Visier. In neuen Folgen der Kabel Eins-Reportage 'Achtung, Abzocke' zeigt er, wie Urlauber sich vor Betrügern schützen können. Mit versteckter Kamera und einem unauffälligen Team deckt er die Tricks der Abzocker auf – Spannung garantiert!

Es ist die schönste Zeit im Jahr, und die möchte man sicher nicht auf dem Polizeirevier oder im Konsulat, sondern natürlich am Strand oder bei den Sehenswürdigkeiten verbringen. Damit die Ferien wirklich rund laufen, kann man sich in der Kabel Eins-Reihe "Achtung, Abzocke: Urlaubsbetrügern auf der Spur" noch einmal sensibilisieren und vorwarnen lassen. Der Reporter Peter Giesel (56) und sein Team reisen in den neuen Folgen der Ratgebersendung wieder zu beliebten Touristenhochburgen, um sich in der Welt der Gauner, Abzocker und Trickbetrüger umzuschauen. Wo warten dreiste Fallen? – Diesmal geht es unter anderem nach Holland und in die Türkei.