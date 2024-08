"Star Trek"-Star Patti Yasutake gestorben

Die Schauspielerin Patti Yasutake, die in der "Star Trek"-Serie "Das nächste Jahrhundert" vier Jahre lang die Krankenschwester Alyssa Ogawa verkörperte, ist am Montag in Kalifornien verstorben. Im Alter von 70 Jahren erlag die US-Amerikanerin ihrem Krebsleiden, wie ihr langjähriger Manager Kyle Fritz dem Branchenblatt "Hollywood Reporter" mitteilte.



Yasutake gehörte zum Cast von Netflix-Hit "Beef"

In Film und Fernsehen machte sich Patti Yasutake, die ein Studium der Theaterwissenschaften abgeschlossen hat, in den 80er-Jahren einen Namen. Unter anderem war sie auch in TV-Erfolgen wie "The Closer" sowie dem Krankenhaus-Dauerbrenner "Grey's Anatomy" zu sehen. Vor der Kamera stand sie zuletzt im vergangenen Jahr. An der Seite von Ali Wong und Steven Yeun spielte Patti Yasutake im Netflix-Erfolg "Beef" (2023) mit, dort verkörperte sie die Rolle der Fumi Nakai, die Mutter der Figur George Nakai (Joseph Lee).