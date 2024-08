Matthias Opdenhövel sucht Musiklegenden in neuer SAT.1-Show

In „The Tribute – Die Show der Legenden“ treten die besten Coverbands Deutschlands in den Wettbewerb.

Wer entertaint wie Robbie Williams? Wer rockt wie Bon Jovi? Und wer begeistert wie Roxette? Diesen Fragen gehen Yvonne Catterfeld, Conchita Wurst und Bertram Engel in der neuen Sat1-Show „The Tribute – Die Show der Musiklegenden” nach. Jede Woche beurteilen die drei Musikexperten deutsche Coverbands nach Stimme, Performance und Sound. Moderiert wird das Ganze von Matthias Opdenhövel . Eine außergewöhnliche Kombination, die aber genau deshalb interessant sein könnte. SAT.1-Senderchef Marc Rasmus ist überzeugt von der Mischung: „Yvonne Catterfeld weiß, wer dem Original stimmlich am nächsten kommt. Conchita Wurst ist die Expertin für den perfekten Auftritt.

Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung als Schlagzeuger bei Maffay und Lindenberg erkennt Bertram Engel sofort, welche Bands dem Original gerecht werden. Und Moderator Opdenhövel kennt sich mit großen Hits bekanntermaßen bestens aus“, sagt er. Antreten werden insgesamt zwölf Coverbands aus ganz Deutschland. Sie könnten unterschiedlicher nicht sein, und doch eint sie ihre Leidenschaft für zeitlose Musik und Wortspiel-Bandnamen: „Stingchronicity“ ist eine Sting-Coverband aus Koblenz, „Vier Gewinnt“ aus Osnabrück covert „Die Fantastischen Vier“ und „Der Udonaut & die Paniker“ widmet sich den Liedern von Udo Lindenberg. Auch Hits von den Beatles, Peter Maffay, Amy Winehouse, Rod Stewart, Robbie Williams, Roxette, Hot Chocolate, Maroon 5 und Jon Bon Jovi werden auf der Tribute-Bühne zu hören sein. Wenn das Gesamtpaket Jury und Studiopublikum überzeugt, haben die Bands im Finale die Chance auf den Siegerpreis: ein Live-Konzert vor bis zu 5000 Zuschauern im RuhrCongress in Bochum.

Matthias Opdenhövel, der sich als Moderator von „The Masked Singer“ und „Hast du Töne?“ mit außergewöhnlichen Musikshows auskennt, freut sich schon auf das Spektakel: „Das wird eine große Party. Es wird beeindruckend sein, wie nahe die Tribute-Bands an ihrem Original sind“, sagt er. Das Konzept für die Show kommt ursprünglich aus den Niederlanden. Dort geht „The Tribute“, entwickelt von John de Mols Talpa, in diesem Jahr schon in die dritte Runde und räumt dort richtig ab: Mit im Schnitt 14,9 Prozent Marktanteil (25-59 Jahre) lag die zweite Staffel der Show Anfang 2023 mehr als 50 Prozent über dem Senderschnitt.