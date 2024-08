Streaming-Tipp "Elsbeth": Neues Spin-off von "Good Wife" startet bei WOW

Zwei Jahre nach dem Ende von "The Good Fight" bekommt die US-Serie "Good Wife" ein weiteres Spin-off: "Elsbeth" erzählt die Geschichte der gleichnamigen Anwältin, die aus Chicago nach New York zieht, um die Polizei zu unterstützen.

Wie fühlt es sich an, wenn der einflussreiche Ehemann mit einem Sexskandal den Ruf seiner Familie schädigt, während man selbst als taffe Anwältin weiterhin den Lebensunterhalt für die Familie bestreiten muss? Diese Frage stand im Zentrum der 2009 in den USA gestarteten Serie "Good Wife" mit Julianna Margulies in der Hauptrolle. In Deutschland waren die insgesamt sieben Staffeln von 2010 bis 2017 unter anderem beim Pay-TV-Sender Fox zu sehen. Nach der Spin-off-Serie "The Good Fight" (2017 bis 2022) über die aus der Mutterserie bekannte bankrotte Anwältin Diane Lockhart (Christine Baranski) rückt in dem neuen Serien-Ableger "Elsbeth" (zehn Episoden, ab 6. August, WOW) nun eine weitere Nebenfigur ins Zentrum.

Die unkonventionelle Elsbeth Tascioni (Carrie Preston, "True Blood") ist eine erfolgreiche Anwältin, die ihre Karriere in Chicago hinter sich lässt, um nach New York City zu ziehen. In der Stadt, die niemals schläft, will sie mit ihrer scharfen Wahrnehmung den Beamtinnen und Beamten des NYPD unter Führung von Captain Charles Wallace (Wendell Pierce, "The Wire") bei den Ermittlungen helfen. So auch in ihrem ersten Fall: Die Theaterstudentin Olivia Cherry wird tot in ihrem Apartment aufgefunden. Wurde die junge Frau vom Regisseur Alex Modarian (Stephen Moyer) ermordet?

Zweite Staffel ist in Arbeit Wie die vorangegangenen Serien "Good Wife" und "The Good Fight" wurde auch "Elsbeth" von Robert und Michelle King als Showrunner entwickelt. Für Hauptdarstellerin Carrie Preston ist es die erste Titelrolle in ihrer mehr als 30 Jahre währenden Karriere. Für ihre Darstellung der Elsbeth Tascioni wurde die inzwischen 57-Jährige bereits 2013 mit einem Emmy als beste Gastdarstellerin ausgezeichnet.

"Das erste, was Robert King vor 14 Jahren zu mir sagte, als sie mir diese Rolle anboten, war: 'Wir sehen sie als eine Art weiblichen Columbo'", beschreibt Preston ihre Figur in einem Interview mit dem US-Branchendienst "Variety": "Und hier sind wir nun, 14 Jahre später, und leihen uns im Grunde die Struktur von 'Columbo', um die Serie zu machen. Sie ist eine unkonventionelle Figur, so wie er es war, jemand, den die Leute nicht kommen sehen."

In den USA feierte "Elsbeth" bereits im Februar Premiere und erreichte 94 Prozent positives Feedback auf der Bewertungsplattform "Rotten Tomatoes". Die Dreharbeiten zu einer zweiten Staffel haben bereits begonnen.