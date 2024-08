Der 'Tatort'-Star, den keiner kannte: Horst Lettenmayer ist gestorben

Viele namhafte Schauspieler standen für den "Tatort" vor der Kamera. 20 Folgen schlagen etwa für Hansjörg Felmy (Kommissar Haferkamp) zu Buche, 29 für Götz George (Horst Schimanski), 41 für Manfred Krug (Paul Stoever) und sogar 95 für Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec (Batic und Leitmeyer). Kein Schauspieler aber war so häufig im ARD-Sonntagkrimi zu sehen wie Horst Lettenmayer. Aus einem einfachen Grund: Der gebürtige Schwabe ist bis heute in (fast) jedem "Tatort"-Vorspann zu sehen.

Krimi-Fans kennen Lettenmayers rennende Beine und seine Augen, die zu Klaus Doldingers Titelmelodie von einem stilisierten Fadenkreuz erfasst werden. Nun ist der Schauspieler im Alter von 82 Jahren gestorben. Wie seine Tochter Julia-Alina Lettenmayer der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, starb er bereits am 20. Juli in Dachau bei München.

Horst Lettenmayer lernte das Schauspielhandwerk bei der renommierten Otto Falckenberg Schule in München. Nach ersten Bühnen-Engagements nahm er Statistenrollen beim Film an und synchronisierte Zeichentrick-Produktionen. 1970 dann stand er am inzwischen stillgelegten Flughafen München-Riem für jene kurzen Close-up-Szenen vor der Kamera, die in über 1.200 "Tatort"-Erstausstrahlungen längst ikonisch geworden sind. Nur 400 D-Mark soll Lettenmayer für den Vorpann-Dreh bekommen haben, wogegen er Jahre später erfolglos klagte.