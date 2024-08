Terra X: Abenteuer Freiheit – Auf Weltreise mit dem Segelboot: Eine TV-Kritik

In der Terra X-Reihe "Abenteuer Freiheit" folgt diesmal eine vierköpfige Familie auf ihrem Katamaran den Spuren des Kolumbus. Die Reise führt von den Kapverdischen Inseln in die Karibik. Während der Entdecker zwei Monate brauchte, gelingt den vier Weltreisenden die Überfahrt in nur zwei Wochen.