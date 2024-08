"Prey": Kritik zum Action-Thriller mit Amber Midthunder auf ProSieben

"Prey" von Dan Trachtenberg verlegt die "Predator"-Reihe ins Land der Comanchen. Eine junge Kriegerin kämpft gegen eine außerirdische Kampfmaschine. Der bildgewaltige Action-Thriller zeigt den epischen Überlebenskampf der mutigen Naru (Amber Midthunder). ProSieben zeigt den Film erstmals im Free-TV.

Prey Science-Fiction • 04.08.2024 • 20:15 Uhr

300 Jahre vor unserer Zeit Es ist das Land der großen Jäger. Auf den Great Plains kommt es auf Schnelligkeit, brutale Entschlossenheit, aber auch auf Leidensfähigkeit und Geduld an – und auf die Fähigkeit, mit ruhiger Hand den tödlichen Pfeil im genau richtigen Moment abzuschießen. Es ist eine archaische Gesellschaft, in der ein erlegter Grizzly nicht einfach eine Jagdtrophäe zum Angeben ist, sondern Nahrung, welche einen ganzen Stamm Comanchen am Leben hält. – Der sehr aufwendig produzierte Action-Thriller "Prey" erzählt von einer untergegangenen indigenen Welt – 300 Jahre vor unserer Zeit. Und von einem epischen Kampf der mutigen jungen Jägerin Naru (Amber Midthunder) gegen eine Bestie, die nicht von dieser Erde stammt. ProSieben zeigt den Film aus dem Jahr 2022 nun erstmals im Free-TV.

Von einer jungen Frau, die sich nicht aufhalten lässt Der Clou des bildgewaltigen Films: Naru, eine der wildesten und talentiertesten Jägerinnen des Stamms, die selbstbewusst ihren Platz in der Rangordnung reklamiert, lässt sich nicht so leicht einschüchtern. Auch dann nicht, als sie es mit einem extrem furchterregenden Gegner zu tun bekommt. Das geheimnisvolle Raubtier, das sie aus der Deckung attackiert, verfügt über ein Hightech-Waffenarsenal, dem mit Wurfbeil oder Pfeil und Bogen nicht beizukommen ist.

Doch Naru scheut vor dem unbekannten Wesen, das allem Anschein nach außerirdischen Ursprungs ist, nicht zurück – im Gegenteil. "Es weiß, wie man jagt", sagt sie. "Ich weiß, wie man überlebt." Und dann zieht sie in die Schlacht – um ihren Stamm vor dem sicheren Tod zu bewahren.

Respekt vor der Kultur indigener Völker Der an starken, auch drastisch krachenden Stoffen geschulte Regisseur Dan Trachenberg ("The Boys", "10 Cloverfield Lane") knüpft mit seinem Kampf-Spektakel an die "Predator"-Filmreihe an. Und einmal mehr interpretiert er den Kampf eines flinken weiblichen Davids gegen einen übermächtigen aggressiven Goliath neu – diesmal im spektakulären Setting eines Indianderfilms.

Dabei legte das Filmteam großen Wert auf Authentizität, um den Alltag und die Jagdpraktiken der Comanchen in einer grandiosen, menschenfeindlichen Wildnis so realistisch wie möglich zu zeichnen. Der Respekt vor der indigenen Lebenswelt wirkt dabei nicht aufgesetzt, sondern ist tatsächlich "gelebt": Die junge Hauptdarstellerin Amber Midthunder ("The Ice Road") hat selbst sogenannte "First Nation"-Vorfahren. Produzentin Jhane Myers ist Angehörige des Volkes der Comanchen.

Prey – So. 04.08. – ProSieben: 20.15 Uhr