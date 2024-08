Olympia 2024: Die TV-Übertragungen in der Übersicht

Von den 32 Sportarten zählen 28 zu den Kernsportarten, welche alle vier Jahre bei den Olympischen Spielen vertreten sind. Darüber hinaus hat der Veranstalter die Option, bis zu vier weitere Sportarten zu berücksichtigen, die außerhalb der Kernsportarten liegen. Paris entschied sich in diesem Jahr für die Sportarten Surfen, Skateboard, Breaking und Sportklettern. Skateboard, Surfen und Sportklettern waren bereits bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio vertreten, während Breaking, bekannter unter dem Begriff Breakdance erstmals dabei ist. Dafür musste Baseball dieses Mal seinen Platz bei den Spielen abgeben.

Zeitplan

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele findet am 26. Juli auf mehr als 160 Booten auf der Seine in Paris statt. Doch die ersten Wettkämpfe beginnen bereits vor der Eröffnungsfeier, am Mittwoch, 24. Juli. In den drei Teamsportarten Fußball, 7ER-Rugby und Handball finden dann erste Vorrundenspiele statt. Erste Medaillen werden am Samstag, 27. Juli in acht Sportarten vergeben. Dazu gehören u.a. Radsport, Judo, Schießen und Schwimmen.