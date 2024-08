"Freelance": TV-Kritik zur Actionkomödie mit Wrestling-Legende John Cena

Zwar kann Pierre Morels neuer Film "Freelance" (2023) nicht an Erfolge wie "Taken" anknüpfen, doch mit ihrem derben Humor unterhält die manchmal oberflächliche Actionkomödie durchaus. ProSieben zeigt den Film nun erstmals im Free-TV.

In dem ehemaligen Kameramann Pierre Morel scheint ein wahrer Meisterregisseur geschlummert zu haben. Das dachte man zumindest, als er mit dem knallharten Entführungsthriller "Taken – 96 Hours" (2008) und dessen beiden Fortsetzungen im Kino Regie-Erfolge feierte. Mit vielem, was danach kam, konnte der gebürtige Franzose nicht mehr ganz an seine früheren Hits anknüpfen. Für seinen neuen Film "Freelance" (2023, Drehbuch: Jacob Lentz) konnte der Regisseur zwar die bekannten Schauspieler John Cena, eine Wrestling-Legende, und Alison Brie verpflichten. Doch trotz dieser vielversprechenden Besetzung gelang es ihm nicht, das Potenzial seiner Stars auszuschöpfen.