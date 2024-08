The Last Duel: TV-Kritik zum historischen Spielfilm mit Matt Damon

Basierend auf wahren Begebenheiten erzählt Star-Regisseur Ridley Scott in "The Last Duel" vom Zweikampf eines Ritters (Matt Damon) mit seinem Knappen (Adam Driver).

Was tun, wenn eine Frau behauptet, vergewaltigt worden zu sein, der angebliche Täter aber alles abstreitet und es keine Zeugen gibt? Was die Gerichte heutzutage immer wieder beschäftigt, war schon im Mittelalter Thema heftigster Auseinandersetzungen. Damals allerdings gab es eine ziemlich einfache Methode, um herauszufinden, wer bei einem solchen Streit recht hat und wer nicht: das Gottesurteil. Denn der Allmächtige, so die Logik, täuscht sich nie. Von einem solchen Urteil erzählt nun Ridley Scotts "The Last Duel" – eine Art MeToo-Geschichte unter Rittern. RTL zeigt den Spielfilm aus dem Jahr 2021 als Free-TV-Premiere.

Frankreich, in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts: Der Hundertjährige Krieg mit England hat das Land in Chaos und Elend gestürzt, und bald schon wird ein Konflikt zwischen zwei Freunden, der zu einem unerbittlichen Duell führt, für Aufsehen sorgen und in die Geschichtsbücher eingehen. Noch aber sind der Ritter Jean de Carrouges (Matt Damon) und der Knappe Jacques Le Gris (Adam Driver) unzertrennlich. Zu ersten Rissen in der Beziehung kommt es, als Le Gris in der Hierarchie aufsteigt, während Carrouges in Konflikt mit dem Hof gerät.

Basierend auf wahren Begebenheiten Wenig später heiratet Carrouges die Adelige Marguerite (Jodie Comer), woraufhin auch seine Freundschaft zu Le Gris wieder in ruhigere Fahrwässer gerät. Dann aber kommt es zur Katastrophe: Marguerite behauptet, Le Gris habe sie vergewaltigt – eine Anschuldigung, die dieser empört zurückweist. Carrouges will Rache – und fordert seinen einstigen Freund zu einem Duell auf Leben und Tod heraus. Wer gewinnt, hat recht – schließlich hat Gott es so gewollt.

Ridley Scotts Historienepos "The Last Duel" basiert auf wahren Begebenheiten: Das Duell zwischen Jean de Carrouges und Jacques Le Gris ist der letzte gerichtlichen Zweikampfs dieser Art, der in Frankreich dokumentiert ist. Das Duell, so der Autor Eric Jager, auf dessen Vorlage der Film basiert, sei "Teil der Geschichte der Region Normandie, es gehört dort zum Leben. Es gibt Festivals auf denen Fechtenthusiasten das Duell nachspielen." "Alien"-Regisseur Ridley Scott lässt dieses Kapitel französischer Geschichte nun wiederaufleben – starbesetzt, bildgewaltig und brutal.

