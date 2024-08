Vegane "perfekte Dinner"-Gastgeberin überrascht die Gäste mit Highlight

Bei "Das perfekte Dinner" (VOX) in Frankfurt sorgt Tattoo-Kritikerin Jenny für eine Überraschung: Zum Geburtstag von Gastgeberin Jessy schmückt jetzt ein Einhorn-Tattoo ihren Körper. Jessy begeistert mit einem veganen Menü, inspiriert von ihren Reisen nach Asien.

Jessy (39) aus Frankfurt ist sicherlich eine coole Lehrerin. "Mit jungen Menschen zu lernen ist meine Berufung", verrät die Bewohnerin eines schicken Lofts im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen. Sie liebt es, neben ihren Fächern Deutsch und Geschichte auch vegane Kochkurse zu unterrichten. Auch optisch gehört sie zweifellos nicht zu den Altbackenen: Mit 17 erhielt sie ihre ersten Tätowierungen auf den Fußrücken ("Sind mittlerweile etwas verblasst, aber ich mag sie"). 15 weitere Kunstwerke kamen im Lauf der Jahre dazu – gerne auch in fernen Ländern gestochen, in denen sie regelmäßig anzutreffen ist: "Ich leide unter ständigem Fernweh."

Vorspeise: Big in Japan – Gyoza / Spinat / Glasnudeln

Hauptspeise: One night in Bangkok – Tofu / Curry / Reis / Som Tam

Nachspeise: Sweet Dreams – Mango Sticky Rice 2.0

"Mir hat beim Chili der Mut gefehlt"

Auch Jessys Menü ist von diesen Exkursionen geprägt. Als Fan der asiatischen Küche präpariert sie einen veganen Streifzug durch Japan und Thailand. Ihre Lieblingsgerichte sind auch datumsmotiviert: "Jetzt mache ich mir erstmal ein Sektchen auf", zelebriert die frischgebackene 39-Jährige an ihrem Geburtstagsvormittag. Keine Sorge, sie muss ihn nicht mit einer fremden TV-Truppe feiern: "Wir sind schon Freunde geworden." Und was schenken gute Freunde einer künstlerisch ambitionierten Lehrerin? Na klar – Kindertattoos! Mit den niedlichen Motiven kann sich sogar Tattoo-Kritikerin Jenny (62) anfreunden, die tags zuvor noch kritisierte: "Bei uns hält man das für asozial – nur in Tokio geht das, dort sind sie verrückter."