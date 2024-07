Valentin Florian Schweiger: Der „Schweiger“ hinter den Kulissen

Dass Schauspieler und Produzent Til Schweiger (60) drei bezaubernde Töchter hat, dürfte bekannt sein. Sowohl Nesthäkchen Emma (21) als auch ihre Schwestern Luna (27) und Lili (25) haben bereits mit Papa Til ihr Schauspieltalent unter Beweis gestellt. Es gibt aber noch einen vierten Schweiger im Bunde: Valentin Florian Schweiger.

Valentin Florian Schweiger: Das ist über Til Schweigers Sohn bekannt Valentin Florian Schweiger (geb. am 17.09.1995 in Berlin) ist das älteste Kind von Til und Ex-Ehefrau Dana (56) Schweiger. Allem Anschein nach war damit sein Werdegang vorprogrammiert. 1997, im zarten Alter von zwei Jahren, war Valentin im Vorspann des Roadmovies „Knockin´on heavens door“ gemeinsam mit Mama Dana zu sehen. In „Keinohrhasen“ (2007) und der Fortsetzung „Zweiohrküken“ (2009) mimte er das jüngere Ich von Ludo (Til Schweiger). Für den Animations-3D-Film „Keinohrhase und Zweiohrküken“ (2013) lieh Valentin dem jungen Ludo seine Stimme, und im Jahr 2014 war er im Film „Honig im Kopf“ als Barkeeper zu sehen.

Valentin Schweiger: Vom Scheinwerferlicht hinter die Kamera Im Laufe der Zeit ebbte beim ältesten Schweiger-Sprössling – im Gegensatz zu seinen Schwestern – die Begeisterung für die Schauspielerei etwas ab. Seine Passion galt zusehends der Arbeit hinter der Kamera. So war er bei den Werken „Schutzengel“ (2012), „Head full of honey“ (2018) sowie der Krimikomödie von Regie-Legende Wolfgang Petersen „Vier gegen die Bank“ (2016) und auch bei den Dreharbeiten zu einer Tatort-Folge mit Til Schweiger in der Hauptrolle als Kamerapraktikant mit an Bord. Für Valentin waren dies hervorragende Möglichkeiten, kostbare Erfahrungen zu sammeln. In einem Interview aus dem Jahr 2015 gab Dana Schweiger an, dass ihr Sohn schon während seiner Schulzeit sowohl beim Kameraaufbau als auch hinter der Kamera fleißig mitmischte.

Valentin Schweiger lernte sein Handwerk von Grund auf Trotz der bereits gesammelten Kenntnisse absolvierte Valentin Schweiger ein reguläres Studium an einer Filmhochschule in Los Angeles und schaffte sich damit eine gute Grundlage für die Tätigkeit als Filmschaffender. Auch wenn er in seinem berühmten Vater als Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent in einer Person, einen der besten Lehrmeister hatte, wurde es irgendwann Zeit, sich von Til abzunabeln und seinen eigenen Stil zu finden.

Ein „echter“ Schweiger – Valentins bisher erfolgreiche Arbeiten Til und Valentin teilen eine Leidenschaft: Filme. Und noch etwas haben sie gemeinsam: Erfolg. Im Jahr 2017 durfte Valentin seine Fähigkeiten als Kameramann erstmals für die Netflix-Produktion „Dark“ unter Beweis stellen. Eine Feuerprobe, die er souverän bestand: Im Laufe des Jahres gewann die erfolgreiche Serie Preise wie „Die Goldene Kamera“, den „Grimme Preis“ und eine Auszeichnung der Deutschen Akademie für Fernsehen. Zu weiteren Werken als Mitwirkender hinter der Kamera zählen der Film „Das Beste kommt noch“ (2019), die erfolgreiche Produktion „Schweinsteiger: Memories – von Anfang bis Legende“ (2020) und „Manta, Manta – Zwoter Teil“ (2023). Für den Streifen „Die Rettung der uns bekannten Welt“ (2021) agierte Valentin als Kameraoperateur, bzw. -schwenker. Ihm fiel somit die Verantwortung für die Bewegung der Filmkameras zu.