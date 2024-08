"Honecker und der Pastor": Kritik zur Verfilmung nach wahrer Begebenheit auf 3sat

"Wie ein Märchen" sei ihm die Episode erschienen, lässt sich der "Tatort"-Star zitieren, der in der Produktion für ARTE und das ZDF Regie führte. Und ein wenig märchenhaft hat Liefers seinen Film auch inszeniert: als unterhaltsames wie informatives Kammerspiel, das in seinen komischen Momenten als Familien-Dramedy und in seinen düsteren als historischer Thriller funktioniert. Die Besetzung ist dabei überaus dankbar: Edgar Selge verkörpert einen glaubhaften Honecker, den er bis ins Detail studiert zu haben scheint und nur an den richtigen Stellen überzeichnet. Immer, wenn der Film ins Karikaturhafte abzugleiten droht, bekommt er wieder die Kurve. Herausragend auch Barbara Schnitzler als Margot Honecker, deren gefürchtete Strenge den Zuschauer bisweilen zittern lässt.

Keine klaren Gewissheiten

All das funktioniert auch deshalb so gut, weil die Kontraste film- und unterhaltungsgerechter kaum sein könnten: Die gescheiterten Machthaber am Abendbrottisch des Pfarrhauses im Norden von Berlin; die strammen Sozialisten, die dem Gebet des Pastors beiwohnen müssen; die Spaziergänge am einsamen See vor der Christusstatue, bei denen über Politik, Moral, Schuld und die Verhältnisse in der DDR diskutiert wird. Hans-Uwe Bauer gibt einen zweifelnden und doch von seinem Handeln überzeugten Pfarrer Holmer, den tatsächlich vor allem eines angetrieben zu haben schien: "Wenn wir Barmherzigkeit predigen, müssen wir sie auch leben." Das nimmt man ihm übel: Der Film zeigt, wie die Presse das Haus belagert, sondern auch, wie der Pastor Morddrohungen erhält.