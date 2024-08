Darm ohne Scham: Neue RTL-Reihe mit Olivia Jones startet startet

In der neuen RTL-Reihe 'Holy Sh*t!! Darmstorys mit Olivia Jones' trifft die Dragqueen auf Menschen mit Darmproblemen. Unterstützt von Experten wie Koloproktologin Nicole Steenfatt und Influencer David Reckers werden Tabuthemen offen angesprochen und wertvolle Tipps zur Darmgesundheit gegeben.

Tabus soll es in dieser Sendung nicht geben. Wie RTL am Donnerstag ankündigte, startet bereits am 29. August eine erstaunlich originelles Format mit Toilettengesprächen beim Streamingdienst RTL+. "Holy Sh*t!! Darmstorys mit Olivia Jones" lautet der Titel der achtteiligen Reihe, in der Dragqueen und Moderatorin Olivia Jones auf Menschen trifft, die vor laufender Kamera über ihre Darmbeschwerden sprechen.

Die "intimen Klogeschichten", wie der Sender die Erzählungen der Betroffenen in einer Mitteilung betitelt, sollen zu einem offeneren Umgang mit einem sonst tabuisierten Thema bewegen. "Darmgesundheit 'is no Rocket-Science'", weiß Olivia Jones nach den Dreharbeiten. "Ich habe sehr viel gelernt, das Wichtigste: Man muss sich selbst gegenüber ehrlich sein und seine Lebensweise auch kritisch hinterfragen."

"Dieses Thema ist bisher in unserer Gesellschaft mit Scham behaftet" Unterstützt werden die Patientinnen und Patienten unter anderem von der Koloproktologin Nicole Steenfatt. "Ich freue mich sehr, dass Tabuthemen wie Durchfall, Verstopfungen und Blähungen durch das Format angesprochen werden. Die Aufklärung mit Einblicken in Behandlungsmöglichkeiten von Magen- und Darmbeschwerden hilft vielen Betroffenen, die sich alleine fühlen", wird die Ärztin in der RTL-Meldung zitiert.

Auch Assistenzarzt und Influencer David Reckers (online bekannt als "Der Hausarzt") will das Publikum "auf anschauliche Weise über Darmprobleme und Darmgesundheit aufklären". Er erklärt: "Dieses Thema ist bisher in unserer Gesellschaft mit Scham behaftet, was ich schade finde, da es etwas ganz Natürliches ist. Je mehr man über dieses Thema aufklärt, desto mehr Menschen kann geholfen werden."

Beraten werden sollen die Betroffenen nicht nur in Bezug auf Behandlungsmöglichkeiten. Dem Sender zufolge erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer zudem "Mythenchecks, Mental Health Tipps und die Basics guter Ernährung".

