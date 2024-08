'Herr der Ringe'-Star: Cate Blanchett verdiente damals kaum etwas!

Cate Blanchett verdiente kaum etwas für ihre Rolle in der 'Herr der Ringe'-Trilogie. Trotz des riesigen Erfolgs der Filme erklärt die Schauspielerin, dass die Gagen nicht hoch waren. Auch Orlando Bloom äußerte sich kritisch.

"Der Herr der Ringe" ist mit einem weltweiten Einspielergebnis von 2,9 Milliarden Dollar eine der umsatzstärksten Filmreihen aller Zeiten. Aber laut Cate Blanchett bedeutet das nicht unbedingt, dass die Schauspieler für ihre Mitwirkung an Peter Jacksons Filmtrilogie eine stattliche Gage erhalten haben.

Die "Herr der Ringe"-Filme haben auch zwei Jahrzehnte später nichts von ihrer Magie verloren. Doch was machen die Stars der Trilogie heute?

Was wurde eigentlich aus den "Herr der Ringe"-Darstellern?

In der Talkshow "Watch What Happens Live" fragte Moderator Andy Cohen die Oscar-Preisträgerin, für welchen Film sie den größten Gehaltsscheck erhalten habe. "Ich denke, es ist wahrscheinlich 'Herr der Ringe'", riet Cohen. "Willst du mich veräppeln?", entgegnete Blanchett daraufhin. "Nein, niemand wurde für diesen Film bezahlt.