Matt Damon und Casey Affleck als chaotisches Duo in 'The Instigators'

'The Instigators' von Doug Liman ist eine rasant-chaotische Gaunerkomödie mit Matt Damon und Casey Affleck, die die desillusionierte Mittelschicht Amerikas aufs Korn nimmt. Ein unterhaltsames Katz-und-Maus-Spiel mit schillernden Charakteren und hochkarätigen Stars.

Amerika sitzt auf der Couch. Zumindest tut es Rory (Matt Damon), ein Prototyp des ehrlichen Durchschnittsbürgers, dem der Sinn im Leben abhanden gekommen ist. Rory zweifelt an sich selbst, und man hat das Gefühl, dass er es stellvertretend für Amerika macht. Mit der ersten Szene setzt die ziemlich chaotische Actionkomödie "The Instigators" (ab 9. August bei Apple TV+) den Ton für die nächsten 100 Minuten: Irgendwie geht alles den Bach runter. Und das ist äußerst unterhaltsam.

Es ist ziemlich schnell, ziemlich klar, was schief läuft. Desillusionierte Mittelschicht, gierige Gangster, korrupte Politiker, nicht anerkannte Wahlen, windige Anwälte, schießwütige Cops ... – Das Drehbuch von Casey Affleck und Chuck MacLean macht sich nicht die Mühe, irgendetwas zwischen den Zeilen zu verstecken. Das ist gar nicht verkehrt, denn der Film soll vor allem eins machen Spaß. Regisseur Doug Liman ("Die Bourne-Identität", "Mr. & Mrs. Smith", "Edge of Tomorrow") hält sich an diese Vorgabe.