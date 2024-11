"ProSieben THEMA. Forrest Trump": Alle Infos zur Reportage mit Thilo Mischke

Was ist übrig geblieben vom amerikanischen Traum – will Reporter Thilo Mischke in seiner abendfüllenden Reportage "ProSieben THEMA. Forrest Trump – Amerika vor der Schicksalswahl" wissen. Sie fußt auf drei längeren USA-Reisen, die in den letzten Monaten stattfanden. Am Vorabend der amerikanischen Präsidentschaftswahl zeigt der Film eine Reise quer durch die USA – zu Fuß und joggend wie Forrest Gump, aber natürlich wird durch die Staaten auch gefahren und geflogen. Mischke besucht vor allem die Ränder der Gesellschaft. Den Grenzzaun nach Mexiko, wo er mit Geflüchteten spricht. Gentrifizierte Schwarze in Austin, Texas, die sich einen eigenen Staat wünschen, in dem sie dem allgegenwärtigen Rassismus entfliehen können. Eine mutige Ärztin, die Abtreibungen vornimmt, was nach dem Urteil des Supreme Courts in mittlerweile 15 Bundesstaaten verboten ist.