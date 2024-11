Diese goldene Ehe-Regel ist Matt Damon heilig

Matt Damon spielt in der Komödie 'Drive-Away Dolls' einen ehrgeizigen Senator und zeigt, wie wichtig ihm seine Familie ist. Der Hollywood-Star teilt Einblicke in sein Privatleben.

Matt Damon hat mit Filmen wie "Good Will Hunting", "Bourne Identity" oder "Der Marsianer" mehrere Blockbuster zum Leben erweckt, die bis heute als Kult gelten. Im Roadmovie "Drive-Away Dolls" (ab jetzt auf Sky und über WOW) überlässt der Schauspieler nun jedoch die große Bühne zwei jungen Frauen: Margaret Qualley and Geraldine Viswanathan. Während sie in die Hauptrollen des Comedy-Thrillers schlüpfen und darin unwissentlich sensibles Gepäck quer durchs Land transportieren, mimt der 54-Jährige den aufstrebenden US-Senator Gary Channel.