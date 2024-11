NFL in München: Markus Kuhn über den "Football-Hype in Deutschland"

Markus Kuhn, ehemaliger Spieler der New York Giants, erlebt einen besonderen Moment, wenn sein Ex-Team in München gegen die Carolina Panthers antritt. Die NFL zieht Fans in Deutschland in ihren Bann.

Wieder einmal macht die NFL Station in Deutschland. Am Sonntag, 10. November, 15.30 Uhr, treffen in der Allianz Arena in München die New York Giants auf die Carolina Panthers. RTL berichtet live aus dem natürlich ausverkauften Stadion. Vor Ort sind Moderatorin Jana Wosnitza, Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld sowie die Experten Patrick Esume (Ex-NFL-Coach), Björn Werner (Ex-NFL-Profi), Sebastian Vollmer (Ex-NFL-Profi) und Markus Kuhn. Letzterer ist diesmal besonders gefragt. Vier Jahre lang, von 2012 bis 2015 spielte der gebürtige Mannheimer selbst für die Giants auf der Position des Defensive Tackles. Anfang 2017 gab Kuhn sein Karriereende bekannt. Inzwischen ist er Markenbotschafter der Giants. Nach seinem Engagement bei ProSieben ist er nun auch bei RTL als Experte Sonntag für Sonntag mit bei den NHL-Übertragungen dabei. Der 38-Jährige lebt in New York.

prisma: Der Run auf die Spiele der NFL hierzulande war von Beginn an riesig. Hat die NFL eigentlich schon erkannt, wie groß der Markt hier in Deutschland ist?

Markus Kuhn: Die NFL hat definitiv die Zeichen der Zeit erkannt. Deutschland ist der Wachstumsmarkt Nummer 1. Die Liga schaut sich bereits jetzt nach weiteren Städten in Deutschland um, wo weitere Spiele stattfinden könnten. Spätestens seit dem Spiel in München vor zwei Jahren weiß die NFL, wie groß der Hype in Deutschland ist. Die Beliebtheit lässt sich aber auch an den Zuschauerzahlen im Free-TV bei RTL oder an den Merchandise-Verkäufen sowie an der wachsenden Zahl derer, die den Sport selbst ausüben, ablesen. Alle Daten und Fakten sprechen für einen Football-Hype in Deutschland.

prisma: Die Carolina Panthers gegen die New York Giants. Was für ein Spiel erwartet da die Fans?

Kuhn: Die New York Giants haben hierzulande eine große Fanbase und auch schon Erfahrungen in Deutschland gesammelt. Vor 30 Jahren spielten die Giants in Berlin ihr erstes NFL-Spiel in Deutschland im Rahmen einer Preseason-Begegnung. Auch die Panthers sind ein Team mit Vermarktungsrechten in Deutschland. Beide Teams haben in Deutschland eine gewisse Fangemeinde. Die Giants vielleicht noch etwas mehr, sie sind eine starke Marke. Und auch sportlich wird etwas geboten werden. Auch wenn es auf dem Papier nicht nach einem Spitzenspiel aussieht, heißt das in der NFL noch lange nicht, dass man kein Top-Footballspiel sehen kann.

"New York hat einfach eine unglaubliche Energie" prisma: Auf welche Spieler freuen Sie sich am meisten?

Kuhn: Ich freue mich wahrscheinlich am meisten auf Dexter Lawrence bei den Giants. Er ist ein Defense Tackle und mit zwei Meter und 160 Kilo ein außergewöhnlicher Athlet. Es ist schier unglaublich, wie er manchmal andere Spieler durch die Gegend wirft. Das liegt natürlich auch daran, dass er auf meiner alten Position spielt, da habe ich immer ein besonderes Auge drauf. Es macht Spaß, diese Athletik zu beobachten, auch für Leute, die ansonsten vielleicht nur Touchdowns sehen wollen.

prisma: Können Sie denn selbst neutral sein? Schließlich waren Sie selbst ja für die Giants aktiv ...

Kuhn: Das fällt mir durch meine Verbundenheit mit den Giants natürlich schwer, also bin ich definitiv für die Giants. Ich bin überzeugt, sie sind das bessere Team.

prisma: Sie selbst wurden beim NFL Draft 2012 von den New York Giants in der siebten Runde ausgewählt. Was bedeutete das für Sie, können Sie sich noch an den Moment erinnern?

Kuhn: Das war 2012 ein riesiger Moment und einfach eine riesige Belohnung für wirklich viereinhalb Jahre extrem harte Arbeit im College. Ich hätte nie gedacht, dass ich im College so spielen würde, wie ich es dann getan habe. Und hätte weiß Gott nie gedacht, dass ich mal in der NFL spielen würde. Dass das an diesem Tag passiert ist, wird immer ein ganz besonderer Moment für mich sein.

prisma: Sie wohnen bis heute in New York. Wie lebt es sich denn dort?

Kuhn: New York ist der Lebensmittelpunkt meiner Familie, hier leben meine Frau und meine Tochter und bald auch meine zweite Tochter, denn ich werde wieder Vater. Ich habe meine Frau in New York kennengelernt, und wir haben hier unser Zuhause gefunden. Die Stadt hat einfach eine unglaubliche Energie und man ist zum Glück trotzdem relativ nah an Deutschland mit den Flughäfen. Das macht das Reisen manchmal etwas einfacher.