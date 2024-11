"Arcane": Alle Infos zur finalen Staffel der Netflix-Serie

Jinx und Vi – zwei Schwestern, die auf unterschiedlichen Pfaden unterwegs sind und der Showdown zwischen Piltover und Zhaun: Netflix und Riot Games schließen Arcane mit der 2. Staffel ab. Warum League-of-Legends-Fans aber nicht traurig sein müssen, erfahrt ihr hier.

Am 9. November startet Teil 1

Am 16. November startet Teil 2

Am 23. November startet Teil 3 Nach zwei Staffeln ist Schluss Arcane wurde nach Erscheinen der ersten Staffel gepriesen und gefeiert – von Kritikern und Fans gleichermaßen. Auf Rotten Tomatoes hat die Serie inzwischen einen Score von 100 Prozent. Dennoch ist schon jetzt klar: Die zweite Staffel ist auch die letzte von Arcane, bringt aber die Serie zu einem runden Abschluss. Traurig müssen Fans aber nicht sein: Riot Games und Netflix wollen reichlich Nachschub aus dem League-of-Legends-Universum liefern. Das bestätigte auch Co-Schöpfer Christian Linke. Arcane sei nur der Anfang einer größeren Geschichte und der Zusammenarbeit mit dem „wunderbaren“ Animationsstudio Fortiche Production. „Seit wir mit der Arbeit an diesem Projekt begonnen haben, hatten wir ein ganz bestimmtes Ende im Sinn. Das bedeutet, dass die Geschichte von Arcane mit dieser zweiten Staffel endet“, erklärt Linke. „Wir haben alle schon Serien gesehen, die nicht wussten, wann es Zeit war, aufzuhören. So wollten wir nicht sein“, erklärt Linke die Entscheidung weiter. „Aber Arcane ist nur die erste von vielen Geschichten, die wir in Runeterra erzählen möchten.“

Worum geht’s in Arcane? In Arcane geht es um Piltover, einen Stadtstaat, der aus einem reichen und einem armen, düsteren Teil besteht. Die „Stadt des Fortschritts“, wie Piltover auch genannt wird, ist das kulturelle Zentrum Valorans – hier blühen Kunst, Handwerk, Forstschritt und Handel auf. So wachsen Macht und Einfluss der Stadt stetig an. Die Unterstadt Zhaun ist das genaue Gegenteil von Piltover: Politisch vernachlässigt ist der Bezirk von Kriminalität und Umweltverschmutzung gebeutelt. Der Konflikt zwischen den beiden Bezirken spitzt sich weiter zu. Während einige Figuren der Unterstadt sich nicht weiter unterdrücken lassen wollen, überlegen andere, wie sie gegen eventuelle Aufstände vorgehen können. In diesem Klima von Zhaun wachsen die beiden Waisen Vi und Powder auf. Als die beiden kleinkriminellen Schwestern durch Piltover ziehen, setzen sie eine Reihe von Ereignissen in Gang – am Ende steht nicht nur die Beziehung von Vi und Powder auf dem Spiel, sondern auch die glorreiche Zukunft von Piltover.



Wie geht es in der 2. Staffel weiter? Die erste Staffel endete mit einem Cliffhanger, an den die zweite Staffel anknüpft: Powder ist nun zu Jinx geworden und hat mit einem gestohlenen Hextech-Edelstein den Piltover-Rat attackiert. „Ich denke, viele Charaktere sind die tugendhaften Saubermänner der ersten Staffel und versuchen, den offenen Konflikt zwischen den beiden Bezirken zu vermeiden“, sagt Linke. „Am Ende der ersten Staffel ist es nicht mehr möglich, dieser Konfrontation zu entgehen. Und so erforscht die zweite Staffel die dunklen Seiten der Charaktere.“

Die Schwestern Jinx und Vi sind weit davon entfernt, sich zu versöhnen – Jinx muss nun damit rechnen, dass ihre rücksichtslosen Entscheidungen, den Konflikt zwischen Piltover und Zhaun vertieft haben. Ebenso ist offen, wie es mit ihrer Beziehung zu ihrer Schwester Vi weitergehen wird.

„Eines der größten Themen von Arcane ist: Du bist die Entscheidungen, die du triffst. Die Konsequenzen dieser Entscheidungen kannst du aber nie vorhersagen“, sagt Ella Purnell, die im Original Jinx ihre Stimme leiht, gegenüber Netflix. Über Jinx sagt sie außerdem: „Sie ist auf einem Allzeittief und muss sich endlich entscheiden: Ist sie Jinx oder Powder?“ Hailee Steinfeld, die Vi ihre Stimme gibt, bemerkte die Entwicklung ihrer Figur im Laufe der Serie: „Wir haben gesehen, wie sie mit so vielen Traumata zurechtkam, und wir sehen, dass sie dies auch weiterhin tut – nicht immer auf eine anmutige Art und Weise. Aber sie hat am Ende viel gelernt und ist an ihren Aufgaben gewachsen.“

Sowohl Steinfeld als auch Purnell waren sich einig, dass in der zweiten Staffel für jeden etwas dabei ist. „Ich hoffe, dass [die Fans] es sehen und das Gefühl haben, dass sie sich darin verlieren können“, sagt Steinfeld. Purnell fügt hinzu: „Es ist herzzerreißend, wunderschön und niederschmetternd, und es fühlt sich befriedigend an.“



