Beyoncé wäre stolz: Carolin Kebekus präsentiert Anti-Trump-Song!

In der am Donnerstag ausgestrahlten "Carolin Kebekus Show" im Ersten verarbeitet die Komikerin den Wahlausgang in Übersee auf eigene Weise. Nach einigen Stand-up-Gags zum Thema und einer Schalte mit der in Los Angeles ansässigen Schauspielerin und Comedienne Alina Bock versucht sich Kebekus zunächst Mut zuzusprechen. "Keine Panik, ich hab nachgerechnet: Man muss nur 306-mal alle Folgen von 'Gilmore Girls' gucken, dann ist eine Amtszeit vorbei!", scherzt sie. "Oder eine Wohnung in Köln suchen – dauert auch vier Jahre."