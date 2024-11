Joko Winterscheidt macht Therapie: "Katastrophaler Sommerurlaub" veränderte alles

Offen spricht der 45-Jährige im Gespräch mit Moderatorin Eva Schultz über den möglichen Auslöser seiner Gefühle: den frühen Verlust seiner Mutter. Winterscheidts Mutter starb an Krebs, als er sechs Jahre alt war. "Natürlich macht das was mit einem", sagt er über die traumatische Erfahrung. Lange habe er gedacht, dass es "okay" gewesen sei, dass seine Mama nicht mehr da ist. "Aber ich glaube, da hab ich mich sehr lange selber angelogen. Es war die Scheu vor der Auseinandersetzung."

Dass er Hilfe brauche, erkannte er während eines "katastrophalen Sommerurlaubs", an dem er sich "richtig beschissen" gefühlt habe. Winterscheidt hatte sich vor einiger Zeit mit Freunden einen Katamaran gemietet. Und obwohl er an einigen der schönsten Orte Europas gewesen sei, habe er "gar nichts gefühlt". Das habe etwas mit ihm gemacht. "Ich dachte, das ist nicht normal, das ist nicht gut."

Heute sei er "ultraglücklich" darüber, die Therapie angefangen zu haben. In den letzten anderthalb Jahren sei er sehr gut darin geworden, für sich selbst einzustehen. "Das setzt unfassbare Kräfte frei, wenn man merkt, dass man bei sich ist." Dass er mit Mitte 40 und nicht früher mit der Therapie angefangen habe, damit hadert er nicht. "Das ist ein so riesiges Plus für mein Leben geworden, dass ich völlig okay damit mit, dass es erst mit 44 losgegangen ist."